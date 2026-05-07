БпЛА повторно атакували ЛВДС "Пермь", почалась пожежа: без ППО за 1500 км від України (відео)

У Пермі під час нової атаки дронів під удар потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Пермь", повідомили у мережі. На відео з місця інциденту — вогонь та два стовпи диму, які здіймаються над місто за 1500 км від України. Які наслідки нальоту дронів на стратегічні об'єкти Російської Федерації, для якого не знайшли засобів протиповітряної оборони після попередніх влучань?

Жителі Пермі почали скаржитись у мережі на наліт дронів, а місцева влада закрила аеропорт, повідомили у Telegram-каналі росЗМІ Astra. У мережі писали про наліт ЛВДС "Пермь", але OSINTери встановили, що ідеться про удар по потужностях НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Зауважується, що це друга атака протягом останніх восьми днів: точних даних про точку влучання немає.

У російських пабліках перша інформація про наліт дронів з'явилась о 7:40 7 травня (о 9:40 за місцевим часом). Зокрема, закрили аеропорт у Великому Савіно: режим "Ковер" у радіусі 50 км. О 8:14 росіяни опублікували перші кадри пожежа на виробничому майданчику та відео з сигналом тривоги у Солікамську. Далі у пабліку повідомили, що чули мінімум 2-3 вибух і над містом здійнялось два стовпи диму. Крім того, стало відомо про падіння дрона на дах через дію РЕБ: на відео до кадру потрапив, ймовірно, БпЛА "Лютий".

Відео дня

Вибухи у Пермі — що сталось 7 травня

Губернатор Пермського краю Дмитро Манохін написав у Telegram, що один БпЛА справді влучив у промислове підприємство: яке саме, не вказав. Зі слів російського чиновника, ще кілька дронів збили засоби ППО. Манохін запевнив, що на місці удару працюють відповідні служби й що ніхто з росіян не постраждав. Своєю чергою Міноборони РФ заявило про нічний наліт майже 350 дронів України на 20 російських регіонів, у тому числі — на Перм.

Тим часом в аналітичному Telegram-каналі "Око Гора" зауважили, що поки не ясно, горить НПЗ чи лінійна нафтоперекачувальна станція "Пермь". Також зауважили, що з часу попереднього удару БпЛА на станції залишалось ще чотири неушкоджені резервуари нафти, по яких могло прилетіти в ніч на 7 травня. Попередні удари у Пермі відбулись 29-20 квітня: влучили по ЛВДС та по установці первинної переробки нафти АВТ-4 на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинте".

Вибухи у Пермі — можливі точки влучання 7 травня співпадають з атаками 29-30 квітня Фото: Google Maps

Фокус писав про інші вибухи у РФ, які стались в ніч з 6 на 7 травня. Серед іншого, під удар дронів потрапив логістичний центр "Нара" Міноборони РФ у Наро-Фомінську у Підмосков'ї. До всього, безпілотники атакували Ржев Тверської області та ледь не влучили по 55-му арсеналу ГРАУ та заводу ВПК "Електромеханіка".

Нагадуємо, в ніч на 5 травня було гучно у Чебоксарах у РФ через приліт ракет "Фламінго" та дронів "Лютий". Аналітики Defense Express порівняли українську ракету з російським "Калібром" і пояснили, чому "Фламінго" краще проходить ППО.