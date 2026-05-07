БпЛА повторно атаковали ЛВДС "Пермь", начался пожар: без ПВО за 1500 км от Украины (видео)

В Перми во время новой атаки дронов под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь", сообщили в сети. На видео с места инцидента — огонь и два столба дыма, которые поднимаются над городом в 1500 км от Украины. Какие последствия налета дронов на стратегические объекты Российской Федерации, для которого не нашли средств противовоздушной обороны после предыдущих попаданий?

Жители Перми начали жаловаться в сети на налет дронов, а местные власти закрыли аэропорт, сообщили в Telegram-канале росСМИ Astra. В сети писали о налете ЛПДС "Пермь", но OSINTеры установили, что речь идет об ударе по мощностям НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". Отмечается, что это вторая атака за последние восемь дней: точных данных о точке попадания нет.

В российских пабликах первая информация о налете дронов появилась в 7:40 7 мая (в 9:40 по местному времени). В частности, закрыли аэропорт в Большом Савино: режим "Ковер" в радиусе 50 км. В 8:14 россияне опубликовали первые кадры пожара на производственной площадке и видео с сигналом тревоги в Соликамске. Далее в паблике сообщили, что слышали минимум 2-3 взрыва и над городом поднялось два столба дыма. Кроме того, стало известно о падении дрона на крышу из-за действия РЭБ: на видео в кадр попал, вероятно, БпЛА "Лютый".

Відео дня

Взрывы в Перми — что произошло 7 мая

Губернатор Пермского края Дмитрий Манохин написал в Telegram, что один БпЛА действительно попал в промышленное предприятие: какое именно, не указал. По словам российского чиновника, еще несколько дронов сбили средства ПВО. Манохин заверил, что на месте удара работают соответствующие службы и что никто из россиян не пострадал. В свою очередь Минобороны РФ заявило о ночном налете почти 350 дронов Украины на 20 российских регионов, в том числе — на Пермь.

Между тем в аналитическом Telegram-канале "Око Гора" отметили, что пока не ясно, горит НПЗ или линейная нефтеперекачивающая станция "Пермь". Также отметили, что со времени предыдущего удара БпЛА на станции оставалось еще четыре неповрежденных резервуара нефти, по которым могло прилететь в ночь на 7 мая. Предыдущие удары в Перми состоялись 29-20 апреля: попали по ЛПДС и по установке первичной переработки нефти АВТ-4 на НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинте".

Взрывы в Перми — возможные точки попадания 7 мая совпадают с атаками 29-30 апреля Фото: Google Maps

Фокус писал о других взрывах в РФ, которые произошли в ночь с 6 на 7 мая. Среди прочего, под удар дронов попал логистический центр "Нара" Минобороны РФ в Наро-Фоминске в Подмосковье. Ко всему, беспилотники атаковали Ржев Тверской области и едва не попали по 55-му арсеналу ГРАУ и заводу ВПК "Электромеханика".

Напоминаем, в ночь на 5 мая было шумно в Чебоксарах в РФ из-за прилета ракет "Фламинго" и дронов "Лютый". Аналитики Defense Express сравнили украинскую ракету с российским "Калибром" и объяснили, почему "Фламинго" лучше проходит ПВО.