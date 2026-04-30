В Перми попали по "Пермнефтеоргсинтезу", горит нефтяной резервуар: какие последствия удара ВСУ (видео)

30 апреля дрон "Лютый" Сил обороны Украины попал по новому объекту нефтяной инфраструктуры Российской Федерации в Перми, установили OSINTеры. Загорелось оборудование на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и, ко всему, распространяется пожар на нефтяных резервуарах перекачивающей подстанции. Какие точки попадания украинских дронов 29-30 апреля и какие возможные последствия для РФ?

Во время ночной атаки "Лютого" на Пермском НПЗ загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-4, говорится в заметке в Telegram-канале OSINT-аналитиков "КиберБорошно". Ко всему, загорелся третий резервуар на нефтеперекачивающей магистральной подстанции "Пермь", по которой попали накануне, 29 апреля. Несмотря на наглядные кадры с облаками огня на обоих стратегических объектах РФ, местные власти уверяют, что в регионе все в порядке и нет чрезвычайной ситуации. Фокус собрал информацию об инциденте в Перми и о точках попадания 29-30 апреля.

Аналитики провели геолокацию кадров попадания в Перми и выяснили, что дроны ударили по АВТ-4 — одной из двух установок, установленных на заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Отмечается, что возможно повреждение вакуумной колонны и что огонь распространился на атмосферную ректификационную колонну. "КибероБорошно" также назвало координаты попадания и пожара — это точка с координатами 57.9106043,56.1226467.

Відео дня

В заметке напомнили, что "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — предприятие нефтяной отрасли РФ, которое перерабатывает около 13 млн тонн нефти в год [есть две установки — АВТ-4 и АВТ-5]. OSINTеры уточнили, что без поврежденного оборудования россияне будут иметь меньше топлива и газойля. Указано, что ректификационная колонна разделяет нефтяное сырье на "бензин, керосин, дизельное топливо и мазут", а вакуумная колонна превращает мазут в вакуумный газойль, на основе которого производят масла.

"Поражение обеих колонн фактически выводит установку из строя полностью", — говорится в заметке.

Следующая точка поражения, которое произошло 29 апреля, — это линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь". Согласно предварительным спутниковым фото от "Радио Свобода" после атаки БпЛА загорелось два резервуара с нефтью, а 30 апреля огонь перекинулся на третий, написали OSINTеры. На опубликованном изображении — кадры геолокации последствий.

"Третий резервуар полноценно разгорелся и был уничтожен огнем", — написали в канале "КиберБорошна".

Взрывы в Перми — пожар на подстанции "Пермь", 29-30 апреля Фото: Telegram / КіберБорошно

На основе данных аналитиков и спутниковых фото можно указать координаты обоих попаданий: 29 апреля — точка 57.79875, 55.88645, 30 апреля — 57.9106043,56.1226467. На Google maps видим, что расстояние между пораженными объектами около 18 км и что ни первый, ни второй не имеют защиты ПВО от дронов.

Взрывы в Перми — точки попадания дронов 29-30 апреля Фото: Google Maps

Взрывы в Перми — события 29-30 апреля

Губернатор Пермского края Дмитрий Манохин в Telegram признал прилеты дронов по местным предприятиям, которые произошли 29 и 30 апреля. После попадания 29 апреля чиновник заверил россиян, что в городе, затянутом черным дымом от пожара на нефтяных резервуарах, качество воздуха находится в пределах нормы.

Кроме того, нет химической угрозы после удара по НПЗ 30 апреля: по его словам, работники были в укрытиях, пожар вот-вот потушат. При этом Минобороны РФ также признало атаку БпЛА Украины, но в отчете о сбитии 189 дронов не упоминается Пермский край.

Взрывы в Перми — Минобороны РФ об ударе БпЛА 30 апреля Фото: Скриншот

Отметим, 30 апреля Фокус писал о взрывах в других регионах РФ. Утром стало известно об атаке на Пермь и также на завод по производству взрывчатки и снарядов в городе Дзержинск под Нижним Новгородом. На видео, опубликованных в сети, зафиксировали воздушную тревогу, гул двигателя БпЛА, взрыв после детонации на земле и взрыв над предприятием. OSINTеры установили, что могла состояться атака на ФКП "Заводе им. Свердлова", который производит ФАБ-1500 и находится в санкционных списках Украины.

