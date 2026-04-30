В Дзержинске под Новгородом атаковали завод взрывчатых веществ: вспышка огня и дым (видео)

Дроны атаковали Дзержинск Нижегородской области Российской Федерации и взорвались в районе Федерального казенного предприятия (ФКП) "Завод им. Я.М. Свердлова", сообщили в сети. На видео с места событий заметили вспышку огня в точке попадания и дым над производственными помещениями. Что произошло на заводе, который производит снаряды и взрывчатку для российской армии?

В ночь на 30 апреля было шумно в микрорайоне Дзержинска, в котором расположен завод по производству взрывчатки для ВС РФ, говорится в заметке росСМИ Astra. Первые кадры появились около 2 часов. Утром OSINTеры установили, что речь идет о столбе дыма в Комсомольском районе города, расположенного в 800 км от границ Украины.

Аналитики Astra изучили видео с кадрами поражения в Дзержинске и подтвердили, что дроны могли целиться в ФКП "Завода им. При этом признают, что не уверены, что есть попадание: единственное, что точно известно, — над заводом поднимается дым.

Взрывы в РФ — геолокация кадров 30 апреля в Дзержинске Фото: Astra

ФКП "Завод им. Свердлова" — химическое предприятие из сферы ВПК, которое является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ для снарядов. Среди прочего, причастен к изготовлению ФАБ-500, ФАБ-1500, КАБов, которыми РФ обстреливает Украину, и является единственным производителем гексогена (RDX) и октогена (HMX), установило ГУР. Общая мощность (вместе с филиалами) по взрывчатке — 6700-8000 тонн в год (2025, данные James). Речь идет о стратегическом "градообразующем" объекте, который около 100 лет работает на российскую власть. Украина внесла завод в санкционный список из-за участия в войне, аналогичные решения приняли ЕС, США, Великобритания и другие украинские партнеры. На Google maps видим, что производственные мощности расположены на северных окраинах Дзержинска, а в 6 км к западу — 53 арсенал Минобороны РФ.

Взрывы в РФ — где расположен ФКП Завод им. Я.М. Свердлова, который атаковали 30 апреля Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — что произошло 30 апреля в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал об атаке дронов на Дзержинск и также Кстову: по его словам, региону угрожало 30 БпЛА. Тем временем Минобороны РФ утром 30 апреля отчиталось о сбитии 189 дронов ВСУ, которые атаковали 14 российских областей

Завод по изготовлению взрывчатки в Дзержинске не впервые попадает под удар дронов ВСУ. Предыдущие атаки происходили и в 2024, и в 2025 году. Например, в октябре 2025 медиа написали об около 10 взрывах над городом: речь шла об атаке на подсанкционное предприятие ВПК РФ.

Отметим, утром 30 апреля стало известно о других взрывах в РФ. В соцсетях опубликовали кадры из Перми: под ударом дронов оказался местный нефтеперерабатывающий завод. На кадрах с места событий — столбы дыма и огня на территории предприятия, расположенного в 1500 км от Украины.

Напоминаем, командование ВМС Украины сообщило об ударе по двум катерам ВС РФ, которые стерегли Крымский мост: Фокус собрал информацию о деталях атаки и кораблях.