У Дзержинську під Новгородом атакували завод вибухових речовин: спалах вогню та дим (відео)

Дрони атакували Дзержинськ Нижньогородський області Російської Федерації та вибухнули у районі Федерального казенного підприємства (ФКП) "Завод ім. Я.М. Свердлова", повідомили у мережі. На відео з місця подій помітили спалах вогню у точці влучання та дим над виробничими приміщеннями. Що сталось на заводі, який виробляє снаряди та вибухівку для російської армії?

В ніч на 30 квітня було гучно у мікрорайоні Дзержинська, в якому розташовано завод з виробництва вибухівки для ЗС РФ, ідеться у дописі росЗМІ Astra. Перші кадри з'явились близько 2 год. Зранку OSINTери встановили, що ідеться про стовп диму у Комсомольському районі міста, розташованого за 800 км від кордонів України.

Аналітики Astra вивчили відео з кадрами ураження у Дзержинську і підтвердили, що дрони могли цілитись до ФКП "Заводу ім. Свердлова". При цьому визнають, що не впевнені, що є влучання: єдине, що точно відомо, — над заводом здіймається дим.

Вибухи у РФ — геолокація кадрів 30 квітня у Дзержинську Фото: Astra

ФКП "Завод ім. Свердлова" — хімічне підприємство зі сфери ВПК, яке є одним з найбільших виробників вибухових речовин для снарядів. Серед іншого, причетний до виготовлення ФАБ-500, ФАБ-1500, КАБів, якими РФ обстрілює Україну, та являється єдиним виробником гексогену (RDX) та октогену (HMX), встановило ГУР. Загальна потужність (разом з філіями) по вибухівці — 6700-8000 тонн на рік (2025, дані James). Ідеться про стратегічний "містоутворюючий" об'єкт, який близько 100 років працює на російську владу. Україна внесла завод у санкційний список через участь у війні, аналогічні рішення прийняли ЄС, США, Британія та інші українські партнери. На Google maps бачимо, що виробничі потужності розташовані на північних околицях Дзержинська, а за 6 км на захід — 53 арсенал Міноборони РФ.

Вибухи у РФ — де розташований ФКП Завод ім. Я.М. Свердлова, який атакували 30 квітня Фото: Google Maps

Вибухи у РФ — що сталось 30 квітня у Дзержинську

Губернатор Нижньогородський області Глеб Нікітін написав про атаку дронів на Дзержинськ і також Кстову: з його слів, регіону загрожувало 30 БпЛА. Тим часом Міноборони РФ зранку 30 квітня відзвітувало про збиття 189 дронів ЗСУ, які атакували 14 російських областей

Завод з виготовлення вибухівки у Дзержинську не вперше потрапляє під удар дронів ЗСУ. Попередні атаки відбувались і у 2024, і у 2025 році. Наприклад. у жовтні 2025 медіа написали про близько 10 вибухів над місто: ішлося про атаку на підсанкційне підприємство ВПК РФ.

Зазначимо, зранку 30 квітня стало відомо про інші вибухи у РФ. У соцмережах опублікували кадри з Пермі: під ударом дронів опинився місцевий нафтопереробний завод. На кадрах з місця подій — стовпи диму та вогню на території підприємства, розташованого за 1500 км від України.

