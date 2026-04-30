В атакованій дронами Пермі пролунав новий вибух: пожежа посилилась, небо в диму (відео, фото)

Неподалік російської Пермі, де у ніч на 29 квітня оператори дронів Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію, вранці 30 квітня стався ще один вибух.

Після вибуху вгору ринув білий стовп диму, пише моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"У Пермі місцеві жителі повідомляють про новий вибух, після якого з’явилася ще одна біла хмара диму", — йдеться у підписі до оприлюдених світлин та відео з місця події.

Цю ж інформацію підтвердило російське видання Astra, а монітори повідомили, що пожежа на підприємстві лише посилилась.

Пожежа неподалік Пермі Фото: соцмережі

У самій Пермі близько 5-ї ранку за київським часом оголошували загрозу ударних безпілотників, проте про додаткове ураження нафтоперекачувальних резервуарів не повідомлялось.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала новий вибух у Пермі.

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня дрони СБУ атакували кілька російських регіонів, серед яких була Пермська область.

Фокус також публікував супутникові знімки після удару дронів по нафтооб'єкту біля Пермі.