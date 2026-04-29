Дрони атакували РФ: у Пермі загорівся об'єкт "Транснефти", вибухи в Орську, деталі (відео)

29 квітня українські дрони атакували Орськ в Оренбурзькій області РФ. Також повідомляється про вибухи в Пермі. Удари були націлені на нафтопереробні підприємства.

Атаку безпілотників підтвердив мер Орська Артем Воробйов. Він закликав місцевих жителів не піддаватися паніці, не виходити на вулицю і не наближатися до вікон.

За інформацією місцевих пабліків, було атаковано місцевий нафтопереробний завод, а також упало щонайменше два дрони, але без загоряння.

Telegram-канал ASTRA пише, що у зв'язку з атакою в аеропорту Орська ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден.

Проаналізувавши відео очевидців, OSINT-фахівець ASTRA встановив, що дійсно атаковано нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез". Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Входить до структури холдингу ФортеІнвест, що належить групі "Сафмар" Михайла Гуцерієва.

Фото: ASTRA

Потужність переробки — близько 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає широкий асортимент продукції: бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Орський НПЗ відіграє важливу роль у постачанні нафтопродуктів Уралу і Поволжя, частина продукції йде на експорт.

Також повітряну тривогу було оголошено в Пермі. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку БпЛА.

"Сьогодні на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі було здійснено приліт ворожого безпілотника. Проведено евакуацію працівників. Постраждалих немає. На об'єкті сталося загоряння. На місці працюють оперативні та екстрені служби. У регіоні зберігається режим "Безпілотної небезпеки"", — написав він. Співробітників заводу евакуюють.

Росавіація тимчасово обмежила приймання і випуск літаків в аеропорту Пермі "Велике Савіно".

Місцеві жителі пишуть, дрони летіли в бік місцевого НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Також очевидці розповідають, що в районі Башкултаєве, де розташований об'єкт, спостерігається величезна кількість машин швидкої допомоги та пожежників.

У мережі публікують кадри чорного стовпа диму. За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, удар припав на об'єкт "Транснефти-Прикамье".

"Судячи з аналізу фото, горить ЛВДС "Перм" (район Малиновська). Вузлова станція системи "Транснефти", що відповідає за перекачування, зберігання і розподіл нафти магістральними трубопроводами. Через об'єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів і експортної інфраструктури РФ. Далі сировина входить у загальну систему транспортування і може прямувати в порти Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе", — йдеться в повідомленні.

Пермські пабліки повідомляють, що зі шкіл міста евакуюють дітей, оскільки в небі нові безпілотники. Зазначимо, що відстань від кордону України до Пермі становить 2389 км.

За інформацією Baza, безпілотну небезпеку оголошено в Курганській, Свердловській і зберігається в Оренбурзькій областях. тимчасово не приймає літаки аеропорт "Кольцово" в Єкатеринбурзі. Оренбурзький губернатор повідомив, що безпілотники здійснили спробу атаки кількох промислових підприємств, 4 БпЛА було збито силами ППО.

У листопаді минулого року Збройні сили України вже атакували завод "Орськнафтооргсинтез", знищивши установку вісбрекінгу (обладнання для первинної переробки нафти), вартість якої становить близько 5,5 млрд рублів.

Перед вибухом у небі Орська помітили далекобійний безпілотник "Лютий".

