Дроны атаковали РФ: в Перми загорелся объект "Транснефти", взрывы в Орске, детали (видео)

29 апрея украинские дроны атаковали Орск в Оренбургской области РФ. Также сообщается о взрывах в Перми. Удары были нацелены на нефтеперерабатывающие предприятия.

Атаку беспилотников подтвердил мэр Орска Артем Воробьев. Он призвал местных жителей не поддаваться панике, не выходить на улицу и не приближаться к окнам.

По информации местных пабликов, был атакован местный нефтеперерабатывающий завод, а также упало минимум два дрона, но без возгорания.

Telegram-канал ASTRA пишет, что в связи с атакой в аэропорту Орска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Проанализировав видео очевидцев, OSINT-специалист ASTRA установил, что действительно атакован нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в городе Орск Оренбургской области. Входит в структуру холдинга ФортеИнвест, принадлежащего группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Фото: ASTRA

Мощность переработки — около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Орский НПЗ играет важную роль в снабжении нефтепродуктами Урала и Поволжья, часть продукции идет на экспорт.

Также воздушная тревога была объявлена в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку БпЛА.

"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности"", — написал он. Сотрудников завода эвакуируют.

Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Перми "Большое Савино".

Местные жители пишут, дроны летели в сторону местного НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Также очевидцы рассказывают, что в районе Башкултаево, где находится объект, наблюдается огромное количество машин скорой помощи и пожарных.

В сети публикуют кадры черного столба дыма. По информации могниторингового канала Exilenova+, удар пришелся по объекту "Транснефти-Прикамье".

"Судя по анализу фото, горит ЛПДС "Пермь" (район Малиновская). Узловая станция системы "Транснефти", отвечающая за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам. Через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье входит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе", — говорится в сообщении.

Пермские паблики сообщают, что из школ города эвакуируют детей, поскольку в небе новые беспилотники. Отметим, что расстояние от границы Украины до Перми составляет 2389 км.

По информации Baza, беспилотная опасность объявлена в Курганской, Свердловской и сохраняется в Оренбургской областях. временно не принимает самолеты аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Оренбургский губернатор сообщил, что беспилотники предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятия, 4 БпЛА были сбиты силами ПВО.

В ноябре прошлого года Вооруженные силы Украины уже атаковали завод "Орскнефтеоргсинтез", уничтожив установка висбрекинга (оборудование для первичной переработки нефти), стоимость которой составляет около 5,5 млрд рублей.

Перед взрывом в небе Орска заметили дальнобойный беспилотник "Лютый".

Напомним, Путин впервые прокомментировал ситуацию в Туапсе.

Также сообщалось, что происходит в этом городе после ударов по НПЗ.