На Орском НПЗ взорвали установку за ₽5,5 млрд: что говорят OSINTеры и Генштаб (фото)

Вооруженные силы Украины атаковали завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области Российской Федерации и этим уменьшили потенциал Москвы для продолжения войны, сообщило украинское командование. Дроны ударили по установке, которую россияне построили в начале вторжения, поскольку не было санкций из-за нападения на Украину. Стоимость достояния РФ, уничтоженного в 2025 году, — около 5,5 млрд руб.

Средства поражения попали по Орскому НПЗ, который перерабатывает в год 6,6 млн тонн нефти и выпускает 30 различных видов нефтепродуктов, сообщил Генштаб ВСУ днем 11 ноября. Согласно данным командования, после попадания начался пожар и возможно повреждение одной установки переработки нефти (АВТ).

Генштаб подтвердил, что цель удара по НПЗ — затруднение поставок топлива и боеприпасов ВС РФ, а также принуждение к завершению войны. В заметке командования есть изображение установки "Орскнефтеоргсинтез", охваченной облаком дыма.

Удар по РФ — детали попадания по Орскому НПЗ

В канале OSINT-аналитиков "Киберборошно" провели геолокацию попадания по оборудованию российского предприятия. Выяснилось, что дроны взорвали установку висбрекинга в точке с координатами 51.2448123, 58.5194928.

Удар по РФ — по какому объекту на Орском НПЗ попали 11 ноября Фото: Telegram / КіберБорошно

Установка висбрекинга — оборудование для первичной переработки нефти, одной из частей которой является трубчатая печь: печи сырье разогревается до температуры 440-460 градусов. OSINTеры отметили, что оборудование закупили и установили в начале гибридного российского вторжения — с февраля 2014 по октябрь 2015. Россия заплатила за нее 5,5 млрд руб. (ориентировочно, 86 млн долл. по тогдашнему курсу).

"Фактически, это ключевой этап модернизации нефтеперерабатывающего завода", — говорится в сообщении.

Благодаря удару дронов ВСУ у российского предприятия уменьшились возможности в производстве дизеля и бензина. Кроме того, уменьшатся прибыли, возрастет вредное воздействие на экологию и ухудшит возможности дальнейшей переработки нефтепродуктов в высококачественное топливо.

Что произошло в Орске 11 ноября

Отметим, днем 11 ноября в сети появились кадры из Орска, на которых, вероятно, заметили дроны "Лютый" ВСУ. Украинские беспилотники преодолели 1 400 км и добрались в Оренбургскую область РФ: геолокация показала, что они приближаются к Орскому НПЗ. При этом на видео не было слышно работы средств ПВО, а только дребезжал мотор дрона. Через час опубликовали новое видео — территорию завода, охваченную столбом дыма. OSINT-аналитики объяснили, что возможно попадание по установке ЭЛОУ-АВТ. Губернатор Оренбургской области подтвердил атаку дронов в Орске, а Минобороны РФ заверило, что был один БпЛА, который якобы успешно сбили.

Между тем Орский НПЗ не впервые попал под удар украинских дронов. Предыдущий случай произошел месяц назад, 3 октября 2025 года. Геолокация попадания показывала атаку на ЭЛОУ-АВТ: не ясно, 11 ноября ударили по той же установке или другой. При этом "Орскнефтеоргсинтез" имеет четыре таких установки.

Напоминаем, утром 11 ноября в российских пабликах сообщили об угрозе дронов в области, из которой взлетают самолеты для бомбардировки Украины.