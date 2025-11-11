На Орському НПЗ підірвали установку за ₽5,5 млрд: що кажуть OSINTери та Генштаб (фото)

Збройні сили України атакували завод "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області Російської Федерації і цим зменшили потенціал Москви для продовження війни, повідомило українське командування. Дрони вдарили по установці, яку росіяни збудували на початку вторгнення, оскільки не було санкцій через напад на Україну. Вартість надбання РФ, знищеного у 2025 році, — близько 5,5 млрд руб.

Засоби ураження влучили по Орському НПЗ, який переробляє на рік 6,6 млн тонн нафти й випускає 30 різних видів нафтопродуктів, повідомив Генштаб ЗСУ вдень 11 листопада. Згідно з даними командування, після влучання почалась пожежа і можливе пошкодження однієї установки переробки нафти (АВТ).

Генштаб підтвердив, що мета удару по НПЗ — ускладнення постачання пального та боєприпасів ЗС РФ, і також примус до завершення війни. У дописі командування є зображення установки "Орскнєфтєоргсінтез", охопленої хмарою диму.

Удар по РФ — деталі влучання по Орському НПЗ

У каналі OSINT-аналітиків "Кіберборошно" провели геолокацію влучання по устаткуванню російського підприємства. З'ясувалось, що дрони підірвали установку вісбрекінгу у точці з координатами 51.2448123, 58.5194928.

Відео дня

Удар по РФ - по якому об'єкту на Орському НПЗ влучили 11 листопада Фото: Telegram / КіберБорошно

Установка вісбрекінгу — обладнання для первинної переробки нафти, однією з частин якої є трубчата піч, у якій сировина розігрівається до температури 440-460 градусів. OSINTери зауважили, що устаткування закупили та встановили на початку гібридного російського вторгнення — з лютого 2014 по жовтень 2015. Росія заплатила за неї 5,5 млрд руб. (орієнтовно, 86 млн дол. за тодішнім курсом).

"Фактично, це ключовий етап модернізації нафтопереробного заводу", — ідеться у дописі.

Завдяки удару дронів ЗСУ у російського підприємства зменшились можливості у виробництві дизелю та бензину. Крім того, зменшаться прибутки, зросте шкідливий вплив на екологію і погіршить можливості подальшої переробки нафтопродуктів у високоякісне пальне.

Що сталось в Орську 11 листопада

Зазначимо, вдень 11 листопада у мережі з'явились кадри з Орська, на яких, ймовірно, помітили дрони "Лютий" ЗСУ. Українські безпілотники здолали 1 400 км і дістались в Оренбурзьку область РФ: геолокація показала, що вони наближаються до Орського НПЗ. При цьому на відео не було чути роботи засобів ППО, а лише деренчав мотор дрона. За годину опублікували нове відео — територію заводу, охоплену стовпом диму. OSINT-аналітики пояснили, що можливе влучання по установці ЕЛОУ-АВТ. Губернатор Оренбурзької області підтвердив атаку дронів в Орську, а Міноборони РФ запевнило, що був один БпЛА, який начебто успішно збили.

Тим часом Орський НПЗ не вперше потрапив під удар українських дронів. Попередній випадок стався місяць тому, 3 жовтня 2025 року. Геолокація влучання показувала атаку на ЕЛОУ-АВТ: не ясно, 11 листопада вдарили по тій же установці, чи іншій. При цьому "Орскнєфтєоргсінтез" має чотири таких установки.

Нагадуємо, зранку 11 листопада у російських пабліках повідомили про загрозу дронів у області, з якої злітають літаки для бомбардування України.