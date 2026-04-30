В атакованной дронами Перми прогремел новый взрыв: пожар усилился, небо в дыму (видео, фото)
Неподалеку от российской Перми, где в ночь на 29 апреля операторы дронов Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию, утром 30 апреля произошел еще один взрыв.
После взрыва вверх хлынул белый столб дыма, пишет мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".
"В Перми местные жители сообщают о новом взрыве, после которого появилось еще одно белое облако дыма", — говорится в подписи к обнародованным фотографиям и видео с места происшествия.
Эту же информацию подтвердило российское издание Astra, а мониторы сообщили, что пожар на предприятии только усилился.
В самой Перми около 5 утра по киевскому времени объявляли угрозу ударных беспилотников, однако о дополнительном поражении нефтеперекачивающих резервуаров не сообщалось.
На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала новый взрыв в Перми.
Напомним, в ночь на 29 апреля дроны СБУ атаковали несколько российских регионов, среди которых была Пермская область.
