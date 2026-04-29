Черное небо: появились спутниковые снимки после удара дронов по нефтеобъекту возле Перми

В ночь на 29 апреля операторы дронов Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили нефтеперекачивающую станцию возле российского города Пермь. Судя по спутниковым снимкам, горят по меньшей мере два резервуара с топливом.

Нефтеперекачивающая станция возле города Пермь находится в 1500 километрах от украинской границы. Первые спутниковые снимки последствий удара украинских дронов опубликовала российская служба "Радио Свобода".

Как отметили журналисты, на фото Planet Labs видно, что огнем охвачено несколько резервуаров с топливом.

Так "Пермь" выглядела до атаки Фото: Радио Свобода

А в Telegram-канале Exilenova+ опубликовали новые видео пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". На них видно, что пожар разгорелся и на ЛПДС, вероятно, взорвался еще один резервуар с нефтепродуктами.

ЛПДС "Пермь" является собственностью АО "Транснефть" и стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной российской системы. Эта узловая станция отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам. В частности, через этот объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ и экспортной инфраструктуры РФ. Через нее россияне распределяют нефть в четырех направлениях.

Интересно, что официально местные власти сообщают, что пока пермяки публикуют фото неба, затянутого черным дымом и следы от "нефтяного дождя", загрязнений в воздухе якобы не обнаружено и "угрозы для жителей нет".

А губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что "на промышленном объекте произошло возгорание". Название объекта и степень поражения он не уточнял. Но заверил, что пострадавших нет.

Напомним, тем временем в Кремле наконец прокомментировали атаки на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Но произошло это только после третьего удара. Аналитики Института изучения войны объяснили, почему российские власти столько ждали.

Также Фокус писал об атаке на объект нефтяной инфраструктуры Российской Федерации -линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Пермь".