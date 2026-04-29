Дроны СБУ атаковали ЛПДС "Пермь": какая площадь горения и какой вред для нефтяного объекта РФ (видео)

Дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ударили по объекту нефтяной инфраструктуры Российской Федерации — по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", говорится в заявлении ведомства. Удар произошел на рекордных 1500 км от Украины. На видео с места событий — столб дыма, который не может подняться выше облаков. Какую роль играет станция для распределения российской нефти и каковы последствия поражения?

ЛПДС "Пермь" принадлежит компании "Транснефть" и является хабом для распределения сырья в магистральной системе, сообщило СБУ. Благодаря этому хабу российская нефть направляется в четырех направлениях, среди прочих, — идет на Пермский НПЗ для дальнейшей переработки. Командование сообщило, пожар охватил все резервуары и ограничит способность РФ экспортировать нефть и нефтепродукты для зарабатывания денег на войну.

В заметке СБУ приводится оценка главы ведомства Евгения Хмары. Начальник службы пояснил, что удары Сил обороны уменьшают экономические возможности РФ, влияют на возможности ВПК и на масштабы поставок топлива для российской армии.

"По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти", — говорится в отчете командования по ЛПДС "Пермь".

Ведомство не публиковало кадров с моментом поражения стратегического объекта РФ в Перми. Между тем в канале Exilenova+ появилась серия видео, снятых местными жителями. Видим, что над Пермью почернело небо, поскольку дым от горения не может пробиться сквозь облака.

Взрывы в РФ — что произошло в Перми 29 апреля

OSINTери росСМИ Astra провело геолокацию нескольких видео в Перми. Выяснилось, что очаг возгорания расположен к юго-западу от города, на расстоянии 9,5 от села Култаево. Именно там действительно расположено оборудование нефтеперекачивающей станции, которая обслуживает магистральный трубопровод и передает нефть на Пермский НПЗ.

Заметим. на карте пожаров FIRMS NASA по состоянию на 29 апреля обозначены два масштабных очага возгорания в точке с условными координатами 57.80115, 55.88414. Ориентировочная суммарная площадь двух очагов — около 40 га. На Google maps можно посчитать, что на объекте с названием ПС "Малиновская", размещено 10 резервуаров разного размера. Попадание именно в этой зоне подтвердили OSINTеры "КиберБорошна": уточнили, что горит минимум два резервуара по 50 тыс. куб. м каждый.

Взрывы в РФ — зона горения в Пермском крае 29 апреля Фото: FIRMS NASA

Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил атаку дронов на промышленное предприятие в Пермском муниципальном округе. По его словам, работников эвакуировали, пострадавших нет, на объекте произошел пожар.

Отметим, утром 29 апреля Фокус писал о взрывах в РФ и о прилетах в Перми и Орске. В Орске возможно попадание по местному НПЗ, который уже горел осенью 2025 года. Согласно предварительным данным росСМИ, в Перми загорелся объект российского промышленного нефтегазового гиганта "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез".

Напоминаем, 28 апреля в Туапсе взорвались четыре нефтяных резервуара из-за ударов дронов Украины: в сети показали, как пылает нефть и НПЗ. Между тем аналитики Института изучения войны объяснили, почему Кремль отреагировал только на третий удар по туапсинской нефтяной инфраструктуре.