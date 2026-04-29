Дрони СБУ атакували ЛПДС "Пермь": яка площа горіння та яка шкода для нафтового об'єкту РФ (відео)

Дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України вдарили по об'єкту нафтової інфраструктури Російської Федерації — по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Пермь", ідеться у заяві відомства. Удар відбувся на рекордних 1500 км від України. На відео з місця подій — стовп диму, який не може піднятись вище хмар. Яку роль відіграє станція для розподілу російської нафти та які наслідки ураження?

ЛВДС "Пермь" належить компанії "Транснефть" і є хабом для розподілу сировини у магістральній системі, повідомило СБУ. Завдяки цьому хабу російська нафта спрямовується у чотирьох напрямках, серед інших, — іде на Пермський НПЗ для подальшої переробки. Командування повідомило, пожежа охопила усі резервуари й обмежить здатність РФ експортувати нафту та нафтопродукти для заробляння грошей на війну.

У дописі СБУ наводиться оцінка глави відомства Євгенія Хмари. Начальник служби пояснив, що удари Сил оборони зменшують економічні спроможності РФ, впливають на можливості ВПК та на масштаби постачання пального для російської армії.

"За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти", — ідеться у звіті командування щодо ЛВДС "Пермь".

Відомство не публікувало кадрів з моментом ураження стратегічного об'єкта РФ у Пермі. Тим часом у каналі Exilenova+ з'явилась серія відео, знятих місцевими жителями. Бачимо, що над Перм'ю почорніло небо, оскільки дим від горіння не може пробитись крізь хмари.

OSINTери росЗМІ Astra провело геолокація кількох відео у Пермі. З'ясувалось, що осередок займання розташований на південний захід від міста, на відстані 9,5 від села Култаєво. Саме там справді розташоване устаткування нафтоперекачувальної станції, яка обслуговує магістрально трубопровід та передає нафту на Пермський НПЗ.

Зауважимо. на карті пожеж FIRMS NASA станом на 29 квітня позначено два масштабних осередки займання у точці з умовними координатами 57.80115, 55.88414. Орієнтовна сумарна площа двох осередків — близько 40 га. На Google maps можна порахувати, що на об'єкті з назвою ПС "Малиновська", розміщено 10 резервуарів різного розміру. Влучання саме у цій зоні підтвердили OSINTери "КіберБорошна": уточнили, що горить мінімум два резервуари по 50 тис. куб. м кожен.

Вибухи у РФ — зона горіння у Пермському краї 29 квітня Фото: FIRMS NASA

Губернатор Дмитро Махонін підтвердив атаку дронів на промислове підприємство у Пермському муніципальному окрузі. За його словами, працівників евакуювали, постраждалих немає, на об'єкті сталася пожежа.

Зазначимо, зранку 29 квітня Фокус писав про вибухи у РФ та про прильоти у Пермі та Орську. У Орську можливе влучання по місцевому НПЗ, який вже горів восени 2025 року. Згідно з попередніми даними росЗМІ, у Перші загорівся об'єкт російського промислового нафтогазового гіганта "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез".

Нагадуємо, 28 квітня у Туапсе вибухнули чотири нафтових резервуари через удари дронів України: у мережі показали, як палає нафта та НПЗ. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому Кремль відреагував лише на третій удар по туапсинській нафтовій інфраструктурі.