Чорне небо: з'явились супутникові знімки після удару дронів по нафтооб'єкту біля Пермі

У ніч на 29 квітня оператори дронів Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили нафтоперекачувальну станцію біля російського міста Перм. Судячи із супутникових знімків, горять щонайменше два резервуари з паливом.

Нафтоперекачувальна станція біля міста Перм знаходиться за 1500 кілометрів від українського кордону. Перші супутникові знімки наслідків удару українських дронів опублікувала російська служба "Радіо Свобода".

Як зазначили журналісти, на фото Planet Labs видно, що вогнем охоплено кілька резервуарів із паливом.

Так "Пермь" виглядала до атаки Фото: Радіо Свобода

А у Telegram-каналі Exilenova+ опублікували нові відео пожежі на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь". На них видно, що пожежа розгорілась і на ЛВДС, ймовірно, вибухнув ще один резервуар із нафтопродуктами.

ЛВДС "Пермь" є власністю АТ "Транснефть" та стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної російської системи. Ця вузлова станція відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами. Зокрема, через цей об’єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ та експортної інфраструктури РФ. Через неї росіяни розподіляють нафту у чотирьох напрямках.

Фото: Соцмережі

Цікаво, що офіційно місцева влада повідомляє, що поки пермякі публікують фото неба, затягнутого чорним димом і сліди від "нафтового дощу", забруднень у повітрі нібито не виявлено і "загрози для жителів немає".

А губернатор регіону Дмитро Махонін заявив, що "на промисловому об'єкті сталось загоряння". Назву об'єкта та ступінь ураження він не уточнював. Але запевнив, що постраждалих немає.

Нагадаємо, тим часом у Кремлі нарешті прокоментували атаки на нафтопереробний завод у Туапсе. Але сталось це тільки після третього удару. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому російська влада стільки чекала.

Також Фокус писав про атаку на об'єкт нафтової інфраструктури Російської Федерації —лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Пермь".