У Пермі влучили по "Пермнефтеоргсинтез", горить нафтовий резервуар: які наслідки удару ЗСУ (відео)

30 квітня дрон "Лютий" Сил оборони Україні влучив по новому об'єкту нафтової інфраструктури Російської Федерації у Пермі, встановили OSINTери. Загорілось устаткування на нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" і, до всього, поширюється пожежа на нафтових резервуарах перекачувальної підстанції. Які точки влучання українських дронів 29-30 квітня та які можливі наслідки для РФ?

Під час нічної атаки "Лютого" на Пермському НПЗ загоріла установка первинної переробки нафти АВТ-4, ідеться у дописі у Telegram-каналі OSINT-аналітиків "КіберБорошно". До всього, загорівся третій резервуар на нафтоперекачувальній магістральній підстанції "Перм", по якій влучили напередодні, 29 квітня. Попри наочні кадри з хмарами вогню на обох стратегічних об'єктах РФ, місцева влада запевняє, що у регіоні все гаразд і немає надзвичайної ситуації. Фокус зібрав інформацію про інцидент у Пермі й про точки влучання 29-30 квітня.

Аналітики провело геолокація кадрів влучання у Пермі й з'ясували, що дрони вдарили по АВТ-4 — одній з двох установок, встановлених на заводі "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Зауважується, що можливе пошкодження вакуумної колони й що вогонь поширився на атмосферну ректифікаційну колону. "КібероБорошно" також назвало координати влучання та пожежі — це точка з координатами 57.9106043,56.1226467.

У дописі нагадали, що "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — підприємство нафтової галузі РФ, яке переробляє близько 13 млн тонн нафти на рік [є дві установки — АВТ-4 та АВТ-5]. OSINTери уточнили, що без пошкодженого устаткування росіяни матимуть менше пального та газойлю. Вказано, що ректифікаційна колона розділяє нафтову сировину на "бензин, гас, дизельне паливо та мазут", а вакуумна колона перетворює мазут у вакуумний газойль, на основі якого виробляють масла.

"Ураження обох колон фактично виводить установку з ладу повністю", — ідеться у дописі.

Наступна точка ураження, яке сталось 29 квітня, — це лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Перм". Згідно з попередніми супутниковими фото від "Радіо Свобода" після атаки БпЛА загорілось два резервуари з нафтою, а 30 квітня вогонь перекинувся на третій, написали OSINTери. На опублікованому зображенні — кадри геолокації наслідків.

"Третій резервуар повноцінно розгорівся та був знищений вогнем", — написали у каналі "КіберБорошна".

Вибухи у Пермі — пожежа на підстанції "Перм", 29-30 квітня Фото: Telegram / КіберБорошно

На основі даних аналітиків та супутникових фото можна вказати координати обох влучань: 29 квітня — точка 57.79875, 55.88645, 30 квітня — 57.9106043,56.1226467. На Google maps бачимо, що відстань між ураженими об'єктами близько 18 км і що ні перший, ні другий не мають захисту ППО від дронів.

Вибухи у Пермі — точки влучання дронів 29-30 квітня Фото: Google Maps

Губернатор Пермського краю Дмитро Манохін у Telegram визнав прильоти дронів по місцевих підприємствах, які стались 29 та 30 квітня. Після влучання 29 квітня посадовець запевнив росіян, що у місті, затягнутому чорним димом від пожежі на нафтових резервуарах, якість повітря перебуває у межах норми.

Крім того, немає хімічної загрози після удару по НПЗ 30 квітня: з його слів, працівники були в укриттях, пожежу ось-ось загасять. При цьому Міноборони РФ також визнало атаку БпЛА України, але у звіті про збиття 189 дронів не згадується Пермський край.

Вибухи у Пермі — Міноборони РФ про удар БпЛА 30 квітня Фото: Скриншот

Зазначимо, 30 квітня Фокус писав про вибухи в інших регіонах РФ. Зранку стало відомо про атаку на Перм і також на завод з виробництва вибухівки та снарядів у місті Дзержинськ під Нижнім Новгородом. На відео, опублікованих у мережі, зафіксували повітряну тривогу, гул двигуна БпЛА, вибух після детонація на землі та вибух над підприємством. OSINTери встановили, що могла відбутись атака на ФКП "Заводі ім. Свердлова", який виробляє ФАБ-1500 та перебуває у санкційних списках України.

Нагадуємо, українське командування повідомило про атаку морських дронів на катери проєктів "Соболь" та "Грачонок" біля Кримського мосту: є запис моменту влучання.