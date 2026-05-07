Атака дронов на РФ: долетели до Ржева и угрожали арсеналу ГРАУ, — медиа (видео)

В ночь на 7 мая в Ржеве Тверской области прогремели взрывы, а местное население заметило дрон, который приземлился на крыше многоэтажки, сообщили росСМИ. При этом рядом, на расстоянии одного-двух километров, расположен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России и завод, причастный к производству ракет. Что произошло в Ржеве за двое суток до парада на 9 мая?

В результате появления беспилотника в Ржеве выбило окна у трех домов, и также повреждена крыша пятиэтажки в центре города, говорится в сообщении росСМИ Astra в Telegram-канале. Местная жительница опубликовала видео с места событий и показала, что произошло в городе, расположенном в 500 км от Украины. По ее словам, горело на крыше дома. В кадр попали 3-5 машин полиции, которые прибыли на место инцидента. OSINT-анализ кадров показал, что речь идет о доме по адресу Предтечинская, 41, написало медиа.

Удары по РФ — видео из Ржева, 7 мая

В заметке Astra есть инфографика с деталями попадания. В центре обозначен адрес ул. Предтечинская (Марата, координаты 56.24734348861005, 34.33523000000003), 41, на крышу которого приземлился дрон. Обведенный прямоугольник в левой части — это 55-й арсенал ГРАУ (56.2616, 34.306), расположенный в 2 км от точки падения БпЛА. Прямоугольник справа — это завод "Электромеханика" (56.24789, 34.35489), который работает на ВПК РФ. При этом от точки обнаружения БпЛА до арсенала ГРАУ — около 2,3 км, до завода — около 1,2 км, показывает Google maps.

Удары по РФ — точка попадания в Ржеве, 7 мая Фото: Astra

Завод "Электромеханика" — предприятие ВПК РФ, которое специализируется на производстве оборудования для авиационной и космической промышленности и для энергетики. Среди его продукции — "вакуумные литейные установки и системы электронно-лучевой сварки, используемые при создании авиационных двигателей и ракетной техники", сообщило росСМИ.

55-й склад ГРАУ — объект в Ржеве, расположенный на территории воинской части 86286. Среди прочего, на территории в/ч занимаются ремонтом и восстановлением военной техники. На спутниковых фото видно, что арсенал ГРАУ имеет ориентировочную площадь около 13 га: заметно около 30 складских помещений и четыре ангара.

Удары по РФ — что произошло в ночь на 7 мая

Минобороны РФ сообщило, что ночью сбило якобы 347 дронов Украины, которые угрожали 20 российским регионам, а также оккупированному Крыму, акватории Черного и Азовского морей. Среди прочего, в перечне была и Тверская область. Между тем губернатор Тверской области Виталий Королев подтвердил ночной удар и заявил об эвакуации 350 россиян из дома, возле которого прогремел взрыв. По словам российского чиновника, инцидент произошел на крыше пятиэтажки: вылетели стекла в 350 окон, повреждены балконы на двух этажах, несколько повреждена кровля.

Фокус писал о ночном налете дронов на РФ — под ударом оказался Наро-Фоминск и логистический центр Минобороны РФ "Нара" в Московской области. Согласно данным канала Exilenova+, было шумно возле воинской части, которая готовится принять участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая.

Напоминаем, 6 апреля дроны атаковали базу ФСБ в оккупированном городе Армянск Херсонской области, рядом с Крымом. Между тем накануне, 5 апреля, взрывалось в Чебоксарах из-за прилета ракет "Фламинго" и дронов "Лютый".