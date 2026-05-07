Атака дронів на РФ: долетіли до Ржева та загрожували арсеналу ГРАУ, — медіа (відео)

В ніч на 7 травня у Ржеві Тверської області пролунали вибухи, а місцеве населення помітило дрон, який приземлився на даху багатоповерхівки, повідомили росЗМІ. При цьому поруч, на відстані одного-двох кілометрів, розташований арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії та завод, дотичний до виробництва ракет. Що сталось у Ржеві за дві доби до параду на 9 травня?

Внаслідок появи безпілотника у Ржеві вибило вікна у трьох будинків, і також пошкоджено дах п'ятиповерхівки у центрі міста, ідеться у повідомленні росЗМІ Astra у Telegram-каналі. Місцева жителька опублікувала відео з місця подій та показала, що сталось у місті, розташованому за 500 км від України. З її слів, палало на даху будинку. У кадр потрапили 3-5 машин поліції, які прибули на місце інциденту. OSINT-аналіз кадрівпоказав, що ідеться про будинок за адресою Предтечінська, 41, написало медіа.

Удари по РФ — відео із Ржева, 7 травня

У дописі Astra є інфографіка з деталями влучання. У центрі позначено адресу вул. Предтечінська (Марата, координати 56.24734348861005, 34.33523000000003), 41, на дах якого приземлився дрон. Обведений прямокутний у лівій частині — це 55-й арсенал ГРАУ (56.2616, 34.306), розташований за 2 км від точки падіння БпЛА. Прямокутник справа — це завод "Електромеханіка" (56.24789, 34.35489), який працює на ВПК РФ. При цьому від точки виявлення БпЛА до арсеналу ГРАУ — близько 2,3 км, до заводу — близько 1,2 км, показує Google maps.

Відео дня

Удари по РФ — точка влучання у Ржеві, 7 травня Фото: Astra

Завод "Електромеханіка" — підприємство ВПК РФ, яке спеціалізується на виробництві устаткування для авіаційної та космічної промисловості й для енергетики. Серед його продукції — "вакуумні ливарні установки та системи електронно-променевого зварювання, що використовуються при створенні авіаційних двигунів та ракетної техніки", повідомило росЗМІ.

55-й склад ГРАУ — об'єкт у Ржеві, розташований на території військової частини 86286. Серед іншого, на території в/ч займаються ремонтом та відновленням військової техніки. На супутникових фото бачимо, що арсенал ГРАУ має орієнтовну площу близько 13 га: помітно близько 30 складських приміщень і чотири ангари.

Удари по РФ — що сталось в ніч на 7 травня

Міноборони РФ повідомило, що вночі збило начебто 350 дронів України, які загрожували майже 20 російським регіонам. Серед іншого, у переліку була і Тверська область. Тим часом губернатор Тверської області Віталій Корольов підтвердив нічний удар та заявив про евакуацію 350 росіян з будинку, біля якого пролунав вибух. Зі слів російського посадовця, інцидент відбувся на даху п'ятиповерхівки: вилетіли шибки у 350 вікон, пошкоджені балкони на двох поверхах, дещо пошкоджена покрівля.

Фокус писав про нічний наліт дронів на РФ — під ударом опинився Наро-Фомінськ та логістичний центр Міноборони РФ "Нара" у Московській області. Згідно з даними каналу Exilenova+, було гучно біля військової частини, яка готується взяти участь у параді на Красній площі у Москві 9 травня.

Нагадуємо, 6 квітня дрони атакували базу ФСБ в окупованому місті Армянськ Херсонської області, поруч з Кримом. Тим часом напередодні, 5 квітня, вибухало у Чебоксарах через приліт ракет "Фламінго" та дронів "Лютий".