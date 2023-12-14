Дрон летів на Москву: у Росії заявили про відбиття атаки безпілотника (карта)

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили дрон у Наро-Фомінському міському окрузі області.

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У ніч на 14 грудня в Росії повідомили про атаку невідомого безпілотника, який летів у бік Москви. Про атаку розповів мер столиці країни-агресора Сергій Собянін у себе в Telegram.

За його словами, дрон був збитий силами ППО Росії в Наро-Фомінському міському окрузі.

"Сьогодні вночі силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — йдеться в повідомленні, яке з'явилося приблизно о 02:35 ночі.

Сергій Собянін повідомив про атаку БПЛА Фото: Скриншот

Зазначимо, що на момент написання новини Міністерство оборони РФ ніяк не прокоментувало заяву Собянін.

Наро-Фомінськ на карті Фото: Google Maps

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW повідомили, що РФ почала серійне виробництво нового ударного БПЛА. Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що дрони не матимуть загрози для ЗСУ через свою швидкість і розміри.

Також нагадаємо, що українські прикордонники показали, як збивали Shahed вночі на Одещині. Так, Білгород-Дністровського загону вразили ворожий ударний дрон за допомогою влучних пострілів. Після знищення БПЛА, той впав у воду.