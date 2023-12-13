РФ розпочала серійне виробництво нового ударного БПЛА: в ISW назвали його особливості

Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що дрони не матимуть загрози для ЗСУ через свою швидкість та розміри.

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Російська Федерація розпочала серійне виробництво нового типу ударного безпілотного літального апарату. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 12 грудня.

"Російські джерела стверджували, що Росія почала серійне виробництво нового типу ударного безпілотника", — йдеться у повідомленні.

У вівторок 12 грудня Росії заявили про початок серійного виробництва безпілотника вертолітного типу "Терміт", який озброєний 80-мм ракетами з дальністю ураження до шести кілометрів.

1 грудня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що БПЛА типу "Терміт" не матимуть загрози для українських військових, оскільки апарати більші та повільніші за дрони типу Shahed, у результаті ті стають "легкою мішенню" для їхнього збиття силам протиповітряної оборони.

Безпілотник вертолітного типу "Терміт": що відомо

БПЛА вертолітного типу "Терміт" озброєний керованими ракетами С-8Л з напівактивним лазерним наведенням. Натомість С-8Л має два додаткові блоки — розкладні крила посередині корпусу та головку самонаведення в носовій частині. Дальність дії ракети — до 6 кілометрів, оснащення — осколково-фугасною бойовою частиною. Сам дрон "Терміт" є бойовою версією БВС-ВТ 450.

Безпілотник вертолітного типу "Терміт" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 листопада в Російській Федерації показали виробництво БПЛА вертолітного типу "Терміт". За даними росЗМІ, контракт на неоголошену кількість цих дронів підписано у 2021 році з відносно коротким терміном виконання.

1 грудня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що БПЛА типу "Терміт" майже не нестимуть серйозної загрози для ЗСУ. Експерт вважає, що дрон можуть розробляти для того, аби в далекому майбутньому замінити ним гелікоптер Ка-52.