Літають без пілотів і озброєні ракетами: у РФ показали виробництво гелікоптерів "Терміт"

Безпілотники можуть нести 3 авіаційні кореговані ракети С-8Л калібру 80 мм, які можуть знищувати як поодинокі, так і групові цілі на відстані до 6 км.

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У Росії почали серійно випускати безпілотний ударний вертоліт "Терміт", який має нести високоточні ракети з лазерним наведенням С-8Л. Про це повідомило російське інформаційне агентство "РИА Новости" у своєму сюжеті 23 листопада.

"Термітів" продемонстрували під час візиту заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва в московський індустріальний парк "Руднево". Ці безпілотні вертольоти ударного типу випускає "НВП "Стрела", що входить до групи компаній "Кронштадт". Відомо, що контракт на неоголошену кількість цих дронів було підписано 2021 року з відносно коротким терміном виконання, а тепер росіяни показали, як просувається виробництво. На відео із заводу можна помітити близько десятка вертольотів різного ступеня готовності, і щонайменше три з них — на фінальних етапах складання.

У РФ продемонстрували серійне виробництво ударних дронів вертолітного типу "Термит" Фото: Скриншот

Що відомо про безпілотник вертолітного типу "Терміт"

Сам дрон "Терміт", як пише Defense Express, вперше був продемонстрований 2020 року. Але тільки в листопаді 2021 року в групі компаній "Кронштадт" повідомили про перші випробування апарата з пуском керованих ракет.

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Озброєнням БПЛА вертолітного типу "Терміт" мають бути керовані ракети С-8Л з напівактивним лазерним наведенням. Фактично — аналог Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), але зі значно більшим ступенем переробки базового некерованого реактивного снаряда. На виставках цей дрон демонструвався з трьома пусковими напрямними.

С-8Л має два додаткові блоки: розкладні крила посередині корпусу і головку самонаведення в носовій частині, а в APKWS обидва ці елементи об'єднані в один модуль. Оголошена дальність дії С-8Л — до 6 км. Оснащення — осколково-фугасна бойова частина. Для наведення цих ракет на ціль "Терміт" має бути оснащений оптико-прицільною станцією, що розміщується на носовій частині апарата.

Водночас сам дрон "Терміт" є бойовою версією БВС-ВТ 450 і напрацьовувати його в "НВП "Стріла" почали ще на рівні 2016 року. Також існує версія цього дрона в цивільній версії SmartHELI-450.

Нагадаємо, 24 листопада ми писали про те, що Росія застосовує в Україні рої нових дронів Z-53. Система автоматичного наведення, якою оснащені безпілотники, робить удари дронів більш скоординованими і точними.

А наприкінці жовтня стало відомо, що ЗС РФ почали використовувати новий дрон "Виріб-53". Ймовірно, у майбутньому російське військове командування сподівається за допомогою нових "Ланцетів" подолати українську протиповітряну оборону.