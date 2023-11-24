Летают без пилотов и вооружены ракетами: в РФ показали производство вертолетов "Термит"

Беспилотники могут нести 3 авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 мм, которые могут уничтожать как одиночные, так и групповые цели на расстоянии до 6 км.

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В России начали серийно выпускать беспилотный ударный вертолет "Термит", который должен нести высокоточные ракеты с лазерным наведением С-8Л. Об этом сообщило российское информационное агентство "РИА Новости" в своем сюжете 23 ноября.

"Термитов" продемонстрировали во время визита заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в московский индустриальный парк "Руднево". Эти беспилотные вертолеты ударного типа выпускает "НПП "Стрела", входящее в группу компаний "Кронштадт". Известно, что контракт на необъявленное количество этих дронов был подписан в 2021 году с относительно коротким сроком исполнения, а теперь россияне показали, как продвигается производство. На видео с завода можно заметить около десятка вертолетов разной степени готовности, и как минимум три из них — на финальных этапах сборки.

В РФ продемонстрировали серийное производство ударных дронов вертолетного типа "Термит" Фото: Скриншот

Что известно о беспилотнике вертолетного типа "Термит"

Сам дрон "Термит", как пишет Defense Express, впервые был продемонстрирован в 2020 году. Но только в ноябре 2021 года в группе компаний "Кронштадт" сообщили о первых испытаниях аппарата с пуском управляемых ракет.

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Вооружением БПЛА вертолетного типа "Термит" должны быть управляемые ракеты С-8Л с полуактивным лазерным наведением. Фактически — аналог Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), но со значительно большей степенью переработки базового неуправляемого реактивного снаряда. На выставках этот дрон демонстрировался с тремя пусковыми направляющими.

С-8Л имеет два дополнительных блока: раскладные крылья посредине корпуса и головку самонаведения в носовой части, а в APKWS оба эти элементы объединены в один модуль. Объявленная дальность действия С-8Л — до 6 км. Оснащение — осколочно-фугасная боевая часть. Для наведения этих ракет на цель "Термит" должен быть оснащен оптико-прицельной станцией, размещаемой на носовой части аппарата.

В то же время сам дрон "Термит" является боевой версией БВС-ВТ 450 и нарабатывать его в "НПП "Стрела" начали еще на уровне 2016 года. Также существует версия этого дрона в гражданской версии SmartHELI-450.

Напомним, 24 ноября мы писали о том, что Россия применяет в Украине рои новых дронов Z-53. Система автоматического наведения, которой оснащены беспилотники, делает удары дронов более скоординированными и точными.

А в конце октября стало известно, что ВС РФ начали использовать новый дрон "Изделие-53". Вероятно, в будущем российское военное командование надеется с помощью новых "Ланцетов" преодолеть украинскую противовоздушную оборону.