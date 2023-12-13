РФ начала серийное производство нового ударного БПЛА: в ISW назвали его особенности

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что дроны не будут иметь угрозы для ВСУ из-за своей скорости и размеров.

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Российская Федерация начала серийное производство нового типа ударного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 12 декабря.

"Российские источники утверждали, что Россия начала серийное производство нового типа ударного беспилотника", — говорится в сообщении.

Во вторник 12 декабря России заявили о начале серийного производства беспилотника вертолетного типа "Термит", который вооружен 80-мм ракетами с дальностью поражения до шести километров.

1 декабря военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что БПЛА типа "Термит" не будут представлять угрозы для украинских военных, поскольку аппараты крупнее и медленнее дронов типа Shahed, в результате те становятся "легкой мишенью" для их сбивания силам противовоздушной обороны.

Беспилотник вертолетного типа "Термит": что известно

БПЛА вертолетного типа "Термит" вооружен управляемыми ракетами С-8Л с полуактивным лазерным наведением. Зато С-8Л имеет два дополнительных блока — раскладные крылья посередине корпуса и головку самонаведения в носовой части. Дальность действия ракеты — до 6 километров, оснащение — осколочно-фугасной боевой частью. Сам дрон "Термит" является боевой версией БВС-ВТ 450.

Беспилотник вертолетного типа "Термит" Фото: Скриншот

Напомним, 23 ноября в Российской Федерации показали производство БПЛА вертолетного типа "Термит". По данным росСМИ, контракт на необъявленное количество этих дронов подписан в 2021 году с относительно коротким сроком исполнения.

1 декабря военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что БПЛА типа "Термит" почти не будут нести серьезной угрозы для ВСУ. Эксперт считает, что дрон могут разрабатывать для того, чтобы в далеком будущем заменить им вертолет Ка-52.