Збити легше, ніж Shahed-136: експерт розповів, чому ЗСУ не загрожує безпілотний "Терміт" (відео)

На думку аналітика Олександра Коваленка, при великому розмірі та швидкості, яка у два рази менша, ніж у Shahed-136, "Терміт" стане легкою мішенню для української протиповітряної оборони.

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Безпілотний гелікоптер "Терміт", який розробляється для армії РФ майже не буде нести серйозної загрози для ЗСУ, тому що він повільніший та помітніший за Shahed-136, який окупанти не використовують на фронті, бо він там стане легкою здобиччю ППО. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

В цілому, за його словами, розробка цього БПЛА розпочалась ще у 2016 році на НПО "Стріла" і безпілотник презентували як такого собі конкурента західним зразкам дронів гелікоптерного типу.

"Після 7 років вдалось зібрати з десяток подібних машин різного ступеня готовності, — акцентує військовий аналітик Олександр Коваленко. — Це говорить про низький рівень підготовки до масового виробництва подібних апаратів".

Наразі відомо, що середня швидкість "Терміта" складає приблизно 90 км/г, а в польоті він може протриматись до 6 годин, каже експерт. Основним елементом ураження БПЛА гелікоптерного типу є керівні ракети підвищеної точності С-8Л, які б'ють на 6 км, а сам безпілотний вертоліт має на борту 3 таких ракети.

Звучить нібито непогано, але Олександр Коваленко наголошує, що такий тип безпілотних машин має безліч недоліків. На думку аналітика, при вазі у 450 кг, великому розмірі та швидкості, що у два рази менша за швидкість Shahed-136, цей агрегат стане легкою мішенню для української протиповітряної оборони, навіть для дрібних мобільних груп з ПЗРК.

Аналітик підкреслює, що навіть Shahed-136 не використовується росіянами на фронті, тому що лінія зіткнення шалено насичена різноманітними засобами ППО, системами радіоелектронної боротьби й таким іншим. Там подібні дрони стають легкою мішенню.

На думку експерта, цей гелікоптер швидше розробляють для того, щоб у далекому майбутньому замінити "Термітом" ударний гелікоптер Ка-52. У росіян зараз великі втрати цього доволі якісного ударного гелікоптера, який окупантам доводилось часто використовувати.

Тому армія РФ потребує більш дешевих і масових аналогів бойових гелікоптерів і намагається їх створити, але, на думку аналітика, у них виходить хоч і дешевий варіант, але при цьому сильно страждає якість та технічні можливості апаратів. Тобто говорити про якусь серйозну небезпеку з боку подібних машин для ЗСУ немає потреби.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ показали роботу дронів Vampire під Бахмутом. Безпілотний бомбардувальник з легкістю вражає броньовану техніку ЗС РФ, скидаючи потужні боєприпаси в будь-який час доби.