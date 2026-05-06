В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу будівлі ФСБ в Армянську, — соцмережі (фото)

В окупованому Криму ввечері 5 травня повідомили про вибухи в районі будівлі ФСБ, в місті Армянськ на півночі півострова. За попередньою інформацією, об’єкт міг зазнати ураження, однак офіційних підтверджень наразі немає.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", інцидент міг статися близько 21:32 в Армянську. За словами підписників ресурсу, під удар нібито потрапила будівля місцевого управління ФСБ, а також поруч був пошкоджений дев’ятиповерховий житловий будинок. У мережі поширюються відео, зняті здалеку, на яких зафіксовано момент ураження об’єкта.

В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу будівлі ФСБ в Армянську Фото: Крымский ветер

Також стверджується, що внаслідок удару частина будівлі ФСБ була зруйнована, однак ці дані не мають незалежного підтвердження. За повідомленнями підписників, у момент інциденту охоронець нібито відійшов з поста.

Крім того, сьогодні, 6 травня, фіксувалася підвищена активність російської авіації на півострові. Зокрема, близько 13:55 з аеродрому "Кача" під Севастополем злетів літак-амфібія Бе-12, який пройшов над морем у напрямку міста. З аеродрому "Бельбек" піднімався військово-транспортний вертоліт Мі-8, що взяв курс на північ. Також повідомлялося про маневрування винищувача Су-30СМ над районом аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

Відео дня

У окупованому Криму фіксується підвищена активність російської авіації Фото: Крымский ветер У окупованому Криму фіксується підвищена активність російської авіації Фото: Крымский ветер

Окремо місцеві жителі чули короткі черги поблизу Севастополя, ймовірно зі стрілецької зброї.

Водночас офіційного підтвердження інформації про удар по будівлі ФСБ в Армянську немає. В ніч на 6 травня так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про інший інцидент — удар безпілотників по Джанкою, внаслідок якого загинули п’ятеро цивільних.

За даними видання "Крим.Реалії", окрім Армянська, вибухи та роботу ППО фіксували також у районах Сімферополя, Мирного, Сак, Джанкоя та Бахчисарайського району. Повідомлялося і про удари по російському військовому аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про серію вибухів у різних частинах півострова, зокрема поблизу Севастополя.

Окрім цього, у ніч на 6 травня повітряну тривогу оголошували і в самому Севастополі, а російська сторона навіть заявила про нібито збиття кількох безпілотників. Ще вибухи в районі мису Фіолент, а також поблизу військових аеродромів "Кача" та "Бельбек".

"У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито перехопила та знищила 53 безпілотники над чотирма регіонами Росії, а також над Кримом і Чорним морем. Водночас у відомстві не уточнили, скільки дронів не вдалося збити", — зазначили в публікації.

Нагадаємо, що до цього, 28 квітня, у тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи на тлі повідомлень про атаку безпілотників. Інциденти фіксувалися поблизу військових об’єктів у різних частинах півострова, зокрема в районі аеродромів "Кача" та "Саки".

Крім того, у ніч на 23 квітня ударні безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок влучань на об’єкті спалахнула пожежа.