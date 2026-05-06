В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу будівлі ФСБ в Армянську, — соцмережі (фото)
В окупованому Криму ввечері 5 травня повідомили про вибухи в районі будівлі ФСБ, в місті Армянськ на півночі півострова. За попередньою інформацією, об’єкт міг зазнати ураження, однак офіційних підтверджень наразі немає.
Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", інцидент міг статися близько 21:32 в Армянську. За словами підписників ресурсу, під удар нібито потрапила будівля місцевого управління ФСБ, а також поруч був пошкоджений дев’ятиповерховий житловий будинок. У мережі поширюються відео, зняті здалеку, на яких зафіксовано момент ураження об’єкта.
Також стверджується, що внаслідок удару частина будівлі ФСБ була зруйнована, однак ці дані не мають незалежного підтвердження. За повідомленнями підписників, у момент інциденту охоронець нібито відійшов з поста.
Крім того, сьогодні, 6 травня, фіксувалася підвищена активність російської авіації на півострові. Зокрема, близько 13:55 з аеродрому "Кача" під Севастополем злетів літак-амфібія Бе-12, який пройшов над морем у напрямку міста. З аеродрому "Бельбек" піднімався військово-транспортний вертоліт Мі-8, що взяв курс на північ. Також повідомлялося про маневрування винищувача Су-30СМ над районом аеродрому "Саки" в Новофедорівці.
Окремо місцеві жителі чули короткі черги поблизу Севастополя, ймовірно зі стрілецької зброї.
Водночас офіційного підтвердження інформації про удар по будівлі ФСБ в Армянську немає. В ніч на 6 травня так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про інший інцидент — удар безпілотників по Джанкою, внаслідок якого загинули п’ятеро цивільних.
За даними видання "Крим.Реалії", окрім Армянська, вибухи та роботу ППО фіксували також у районах Сімферополя, Мирного, Сак, Джанкоя та Бахчисарайського району. Повідомлялося і про удари по російському військовому аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про серію вибухів у різних частинах півострова, зокрема поблизу Севастополя.
Окрім цього, у ніч на 6 травня повітряну тривогу оголошували і в самому Севастополі, а російська сторона навіть заявила про нібито збиття кількох безпілотників. Ще вибухи в районі мису Фіолент, а також поблизу військових аеродромів "Кача" та "Бельбек".
"У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито перехопила та знищила 53 безпілотники над чотирма регіонами Росії, а також над Кримом і Чорним морем. Водночас у відомстві не уточнили, скільки дронів не вдалося збити", — зазначили в публікації.
Нагадаємо, що до цього, 28 квітня, у тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи на тлі повідомлень про атаку безпілотників. Інциденти фіксувалися поблизу військових об’єктів у різних частинах півострова, зокрема в районі аеродромів "Кача" та "Саки".
Крім того, у ніч на 23 квітня ударні безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок влучань на об’єкті спалахнула пожежа.