"Добивають": Сили оборони дронами вдарили по нафтобазі у Феодосії, — соцмережі (відео)

У ніч на 23 квітня ударні безпілотнки атакували місцеву нафтобазу у Феодосії в тимчасово анексованому Криму.

На підприємстві спалахнула пожежа, видно з відео, яке оприлюднив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Крим, Феодосія, Сили Оборони ударними БПЛА уразили місцеву нафтобазу. Добивають", — йдеться у підписі до відео.

Водночас місцевий телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що мешканці Феодосії нарахували щонайменше п'ять прильотів по нафтобазі.

"Горить нафтобаза у Феодосії, повідомляють підписники", — йдеться у дописі пабліка.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки БПЛА по нафтобазі у Феодосії.

Нагадаємо, надвечір 22 квітня дрони атакували Мелітополь, через що частина міста поринула у блекаут.

