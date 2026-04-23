"Добивають": Сили оборони дронами вдарили по нафтобазі у Феодосії, — соцмережі (відео)
У ніч на 23 квітня ударні безпілотнки атакували місцеву нафтобазу у Феодосії в тимчасово анексованому Криму.
На підприємстві спалахнула пожежа, видно з відео, яке оприлюднив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".
"Крим, Феодосія, Сили Оборони ударними БПЛА уразили місцеву нафтобазу. Добивають", — йдеться у підписі до відео.
Водночас місцевий телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що мешканці Феодосії нарахували щонайменше п'ять прильотів по нафтобазі.
"Горить нафтобаза у Феодосії, повідомляють підписники", — йдеться у дописі пабліка.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки БПЛА по нафтобазі у Феодосії.
Нагадаємо, надвечір 22 квітня дрони атакували Мелітополь, через що частина міста поринула у блекаут.
