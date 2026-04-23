Дрони атакували Мелітополь: частина міста поринула у блекаут, — соцмережі (відео)
Надвечір 22 квітня безпілотники атакували тимчасово окупований Мелітополь, Запорізької області, внаслідок чого частина міста залишилась без світла.
Ймовірно, удар прийшовся по місцевій електричній підстанції, пише моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".
"В окупованому Мелітополі Запорізької області серія вибухів, повідомляють про частковий блекаут, ймовірно прильоти по підстанції", — йдеться у підписі до оприлюдненого фото з Мелітополя, на якому видно пожежу, що спалахнула.
Також у мережі з'явилось відео пожежі на підстанції.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Мелітополю.
