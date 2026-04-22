"Обвалився під'їзд": нафтопереробний завод в Сизрані атакували дрони (відео)

У ніч на 22 квітня ударні безпілотники атакували місцевість поблизу нафтопереробного заводу у російській Сизрані.

У самому місті було чутні численні вибухи, повідомило російське видання Astra з посиланням на місцевих мешканців.

"OSINT-аналіз ASTRA підтвердив, що відео знято з проспекту "50 років Жовтня" у Сизрані — у кадр потрапив будинок на вулиці Зоряній, 50. Зазначимо, що до місцевого нафтопереробного заводу близько 3 кілометрів", — йдеться у повідомленні.

OSINT-аналіз щодо атаки дронів на Сизрань 22 квітня Фото: Astra

Водночас у мережі з'явились відео як самої атаки, так і пожежі в Сизрані, яка спалахнула після нальоту БПЛА.

Губерантор Самарської області Владислав Федорищев підтвердив, що по регіону вдарили безпілотники, внаслідок чого у Сизрані частково обвалився під'їзд житлового багатоквартирного будинку.

За словами Федорищева, з-під завалів врятовано четверо осіб.

В Сизрані обвалився під'їзд Фото: Телеграм

Водночас OSINT-канали стверджують, що обвалення під'їзду в Сизрані сталось внаслідок роботи російського РЕБ.

"Сизрань, Самарська область. Атаковано НПЗ. При відбитті атаки, російське ППО уразило два житлових будинки. Знову — росйіське ППО найбільша загроза російським цивільним", — зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Обвалення під'їзду в Сизрані через російську ППО Фото: Телеграм

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Сизрані.

