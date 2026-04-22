"Обвалился подъезд": нефтеперерабатывающий завод в Сызрани атаковали дроны (видео)
В ночь на 22 апреля ударные беспилотники атаковали местность вблизи нефтеперерабатывающего завода в российской Сызрани.
В самом городе были слышны многочисленные взрывы, сообщило российское издание Astra со ссылкой на местных жителей.
"OSINT-анализ ASTRA подтвердил, что видео снято с проспекта "50 лет Октября" в Сызрани — в кадр попал дом на улице Звездной, 50. Отметим, что до местного нефтеперерабатывающего завода около 3 километров", — говорится в сообщении.
В то же время в сети появились видео как самой атаки, так и пожара в Сызрани, который вспыхнул после налета БПЛА.
Губерантор Самарской области Владислав Федорищев подтвердил, что по региону ударили беспилотники, в результате чего в Сызрани частично обвалился подъезд жилого многоквартирного дома.
По словам Федорищева, из-под завалов спасены четыре человека.
В то же время OSINT-каналы утверждают, что обрушение подъезда в Сызрани произошло в результате работы российского РЭБ.
"Сызрань, Самарская область. Атакован НПЗ. При отражении атаки, российское ПВО поразило два жилых дома. Опять — росйиское ПВО самая большая угроза российским гражданским", — отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Сызрани.
