Дроны атаковали Мелитополь: часть города погрузилась в блэкаут, — соцсети (видео)
К вечеру 22 апреля беспилотники атаковали временно оккупированный Мелитополь, Запорожской области, в результате чего часть города осталась без света.
Вероятно, удар пришелся по местной электрической подстанции, пишет мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".
"В оккупированном Мелитополе Запорожской области серия взрывов, сообщают о частичном блэкауте, вероятно прилеты по подстанции", — говорится в подписи к обнародованному фото из Мелитополя, на котором видно вспыхнувший пожар.
Также в сети появилось видео пожара на подстанции.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Мелитополю.
Напомним, в ночь на 22 апреля нефтеперерабатывающий завод в Сызрани атаковали дроны.
Фокус также писал о том, что дроны атаковали станцию "Самара".