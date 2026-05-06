В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи здания ФСБ в Армянске, — соцсети (фото)

В оккупированном Крыму вечером 5 мая сообщили о взрывах в районе здания ФСБ, в городе Армянск на севере полуострова. По предварительной информации, объект мог подвергнуться поражению, однако официальных подтверждений пока нет.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", инцидент мог произойти около 21:32 в Армянске. По словам подписчиков ресурса, под удар якобы попало здание местного управления ФСБ, а также рядом был поврежден девятиэтажный жилой дом. В сети распространяются видео, снятые издалека, на которых зафиксирован момент поражения объекта.

Также утверждается, что в результате удара часть здания ФСБ была разрушена, однако эти данные не имеют независимого подтверждения. По сообщениям подписчиков, в момент инцидента охранник якобы отошел с поста.

Кроме того, сегодня, 6 мая, фиксировалась повышенная активность российской авиации на полуострове. В частности, около 13:55 с аэродрома "Кача" под Севастополем взлетел самолет-амфибия Бе-12, который прошел над морем в направлении города. С аэродрома "Бельбек" поднимался военно-транспортный вертолет Ми-8, взявший курс на север. Также сообщалось о маневрировании истребителя Су-30СМ над районом аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Отдельно местные жители слышали короткие очереди вблизи Севастополя, вероятно из стрелкового оружия.

В то же время официального подтверждения информации об ударе по зданию ФСБ в Армянске нет. В ночь на 6 мая так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о другом инциденте — удар беспилотников по Джанкою, в результате которого погибли пятеро гражданских.

По данным издания "Крым.Реалии", кроме Армянска, взрывы и работу ПВО фиксировали также в районах Симферополя, Мирного, Сак, Джанкоя и Бахчисарайского района. Сообщалось и об ударах по российскому военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке, а также о серии взрывов в разных частях полуострова, в частности вблизи Севастополя.

Кроме этого, в ночь на 6 мая воздушную тревогу объявляли и в самом Севастополе, а российская сторона даже заявила о якобы сбитии нескольких беспилотников. Еще взрывы в районе мыса Фиолент, а также вблизи военных аэродромов "Кача" и "Бельбек".

"В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 53 беспилотника над четырьмя регионами России, а также над Крымом и Черным морем. При этом в ведомстве не уточнили, сколько дронов не удалось сбить", — отметили в публикации.

Напомним, что до этого, 28 апреля, во временно оккупированном Крыму в разных районах прогремели взрывы на фоне сообщений об атаке беспилотников. Инциденты фиксировались вблизи военных объектов в разных частях полуострова, в частности в районе аэродромов "Кача" и "Саки".

Кроме того, в ночь на 23 апреля ударные беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии во временно оккупированном Крыму. В результате попаданий на объекте вспыхнул пожар.