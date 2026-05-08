Почему "Орешник" не ударит по Киеву и где ошиблась пропаганда РФ: 400 м до Рады, — InformNapalm

Российские пропагандисты пригрозили ударом ракеты "Орешник" по Киеву, показали "цели" в правительственном квартале, но скрыли ключевые географические данные, пояснили аналитики. На видео росСМИ перечисляются правительственные здания, указаны адреса посольств, но отсутствует ключевой объект, который показывает, почему удара не будет. Какую "ошибку", рассчитанную на российское население, допустили росСМИ, и при чем здесь основной союзник России — Китай?

РосСМИ в видео с угрозами показали неполную карту Киева с объектами, которые якобы попадут под условный удар "Орешника", говорится в заметке Международного разведывательного сообщества InformNapalm. На карте обозначены здания Кабинета Министров, Верховной Рады. Также есть Мариинский парк и посольство Латвии. Но на видео пропагандистов нет посольства Китая, которое расположено в 400 м от здания украинского парламента. Подобная "ошибка" может говорить о том, что российские месседжи об "Орешнике" направлены на российское население, и на самом деле удара не будет, пояснили аналитики. Причина, почему не будут запускать сверхмощную ракету по Киеву, — потому что от взрыва пострадало бы дипломатическое представительство страны-союзника РФ, а этого в Кремле не допустят.

Аналитики отметили, что о ложности российских угроз также говорит реакция посольств, расположенных в Киеве, — никто не испугался и не уехал из украинской столицы. На самом деле любой на карте может увидеть месторасположение представительства КНР, о котором "забыла сказать Скабеева". Учитывая то, что взрыв может задеть Пекин, то никакого "косолапого "Орешника" не будет, заключаете в заметке. Также есть предположение, что после выступления российской пропагандистки мог произойти звонок из Китая с соответствующими указаниями.

"Поэтому эти сюжеты российской пропаганды рассчитаны в основном не на зарубежную аудиторию, а на топографических российских к***в, которые уже забывают как пользоваться гугл или яндекс картами", — написали аналитики, напомнив, что в РФ выключают Интернет, чтобы все желающие не проверили знания географии.

В заметке InformNapalm есть инфографика, которая показывает расположение посольства Китая относительно Мариинского дворца, здания Рады и дипмиссии Латвии. Видим, что посольство КНР в сюжете росСМИ не фигурировало.

Перемирие на 9 мая — карта с гипотетическими целями для "Орешинка" в Киеве Фото: InformNapalm

Заметим, на Google maps действительно можно отыскать указанные InformNapalm объекты и убедиться, что пропагандистка РФ показала здание Рады и посольства Латвии, но между ними нет посольства Китая, которое расположено на улице Грушевского на полдороги между этими учреждениями.

Перемирие на 9 мая — месторасположение посольства Китая в Киеве Фото: Google Maps

Тем временем информационное агентство "Укринформ" сообщило, что делегации КНР не будет на параде в Москве. Последнее сообщение на портале посольства в Украине посвящено вопросу перемирия с 6 мая, объявленному президентом Зеленским: представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин поддерживает любые усилия для мира. На портале и на странице в X посольства нет призывов к эвакуации из Киева для граждан КНР.

Перемирие на 9 мая — детали угроз РФ

Отметим, накануне, 7 мая, Фокус писал о реакции росСМИ на попытки Украины якобы нарушить перемирие на 9 мая. Скабеева в Telegram опубликовала фрагмент выступления, в котором говорила об ударе по Киеву, если украинцы помешают параду на Красной площади.

Между тем объявленное Украиной перемирие началось в ночь 6 мая, но уже утром Генштаб ВСУ зафиксировал более 1000 случаев нарушения режима тишины. После этого появилось заявление МИД и Зеленского о том, что РФ не придерживалась условий Украины и поэтому украинцы будут действовать "зеркально".

Напоминаем, утром 7 мая медиа и мониторинговые каналы рассказали о серии воздушных атак на военные объекты РФ. Среди прочего, вновь горел НПЗ в Перми и загорелся НПЗ в Ярославле.