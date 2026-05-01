Перемовини США і РФ: Україна майже не реагує на телефонні діалоги Трампа і Путіна, — NYT

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, яка раніше б викликала занепокоєння в Києві, цього разу не спричинила помітної реакції. Після року безрезультатних контактів Україна фактично перестала на них зважати.

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїй команді з’ясувати деталі розмови, зокрема пропозицію короткого перемир’я наступного місяця. Водночас він не демонстрував наміру проводити власні переговори з Трампом чи негайно консультуватися з європейськими союзниками.

За даними видання, новина про дзвінок майже не привернула уваги українських медіа. Це пояснюють тим, що подібні розмови протягом понад року не дали жодного відчутного результату.

“Ми більше не звертаємо на такі дзвінки великої уваги, бо вони не дають результатів”, — сказав голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко.

Відео дня

Попри це, Україна не може ігнорувати США як ключового партнера. У Києві наголошують на необхідності зберігати робочі відносини з Трампом. Зеленський також підтвердив підтримку тривалого припинення вогню, але, ймовірно, погодиться на коротке перемир’я 9 травня, яке обговорювали під час розмови.

Українська сторона скептично ставиться до коротких пауз у бойових діях, нагадуючи про попередні перемир’я, які зривалися. За словами Мережка, нинішня ініціатива може бути пов’язана з побоюваннями Росії щодо можливих ударів України по військовому параду в Москві.

Ставлення українців до ролі Трампа також змінилося. Якщо після виборів 2024 року більшість покладала на нього надії, то зараз близько 75% не вірять, що переговори за участі США приведуть до сталого миру.

На цьому тлі Україна дедалі більше зосереджується на власних силах: нарощує виробництво зброї та активно використовує далекобійні дрони. У день розмови Трампа і Путіна українські військові завдали удару по нафтових об’єктах у Росії, що підтвердили супутникові дані.

Перемир’я на 9 травня: що відомо

29 квітня Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка тривала близько півтори години. Ініціатором дзвінка була Москва. Під час неї Путін звернувся до Трампа з проханням вплинути на Україну щодо припинення вогню 9 травня, однак йшлося лише про короткострокову паузу, а не про довготривале перемир’я.

Після розмови представники Кремля, зокрема Юрій Ушаков і Дмитро Пєсков, заявили, що Росія може оголосити перемир’я самостійно, без погодження з Україною. Вони підкреслили, що рішення може бути одностороннім.

30 квітня президент України Володимир Зеленський відреагував на ці заяви. Він повідомив, що Київ не отримував офіційних пропозицій від Вашингтона щодо перемир’я на 9 травня і спочатку має з’ясувати всі деталі, зокрема строки та умови. Водночас Україна наполягає на тривалому припиненні вогню, а не короткій паузі.

1 травня видання Фокус опублікував добірку оцінок експертів щодо можливого перемир’я, яке Росія планує оголосити в односторонньому порядку.