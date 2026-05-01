Переговоры США и РФ: Украина почти не реагирует на телефонные диалоги Трампа и Путина, — NYT

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, который ранее бы вызвал беспокойство в Киеве, на этот раз не вызвал заметной реакции. После года безрезультатных контактов Украина фактически перестала с ними считаться.

Об этом говорится в материале издания The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил своей команде выяснить детали разговора, в частности предложение короткого перемирия в следующем месяце. В то же время он не демонстрировал намерения проводить собственные переговоры с Трампом или немедленно консультироваться с европейскими союзниками.

По данным издания, новость о звонке почти не привлекла внимания украинских медиа. Это объясняется тем, что подобные разговоры в течение более года не дали никакого ощутимого результата.

"Мы больше не обращаем на такие звонки большого внимания, потому что они не дают результатов", — сказал председатель комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко.

Несмотря на это, Украина не может игнорировать США как ключевого партнера. В Киеве подчеркивают необходимость сохранять рабочие отношения с Трампом. Зеленский также подтвердил поддержку длительного прекращения огня, но, вероятно, согласится на короткое перемирие 9 мая, которое обсуждали во время разговора.

Украинская сторона скептически относится к коротким паузам в боевых действиях, напоминая о предыдущих перемириях, которые срывались. По словам Мережко, нынешняя инициатива может быть связана с опасениями России относительно возможных ударов Украины по военному параду в Москве.

Отношение украинцев к роли Трампа также изменилось. Если после выборов 2024 года большинство возлагало на него надежды, то сейчас около 75% не верят, что переговоры с участием США приведут к устойчивому миру.

На этом фоне Украина все больше сосредотачивается на собственных силах: наращивает производство оружия и активно использует дальнобойные дроны. В день разговора Трампа и Путина украинские военные нанесли удар по нефтяным объектам в России, что подтвердили спутниковые данные.

Перемирие на 9 мая: что известно

29 апреля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. Инициатором звонка была Москва. Во время него Путин обратился к Трампу с просьбой повлиять на Украину относительно прекращения огня 9 мая, однако речь шла лишь о краткосрочной паузе, а не о долговременном перемирии.

После разговора представители Кремля, в частности Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, заявили, что Россия может объявить перемирие самостоятельно, без согласования с Украиной. Они подчеркнули, что решение может быть односторонним.

30 апреля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти заявления. Он сообщил, что Киев не получал официальных предложений от Вашингтона относительно перемирия на 9 мая и сначала должен выяснить все детали, в частности сроки и условия. В то же время Украина настаивает на длительном прекращении огня, а не короткой паузе.

1 мая издание Фокус опубликовало подборку оценок экспертов относительно возможного перемирия, которое Россия планирует объявить в одностороннем порядке.