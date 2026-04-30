"Путин определит даты": в Кремле сделали новое заявление о "перемирии на 9 мая"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор определится, в какие дни будет действовать "перемирие".

Но пока решение еще не принято, хотя, по словам спикера Путина, оно будет действовать с 9 мая. Его слова цитирует агентство "ТАСС".

Также кремлевский спикер отметил, что реакции Украины на предложение РФ еще не было.

"Реакции Киева на предложение Москвы еще не было. Пока что мы исходим из того, что речь идет о Дне победы, но числа, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, — это будет решаться верховным главнокомандующим. Пока что этого решения по конкретике не принималось", — заявил он.

Также Песков прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа с Путиным, который состоялся 29 апреля. Он заявил, что один "разговор Путина и Трампа не может завершить все конфликты".

"К сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезные последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, в целом международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить сразу. Еще раз повторяю, телефонные разговоры между двумя президентами могут согласовываться достаточно оперативно", — сказал он.

Реакция Украины на новое "перемирие Путина"

30 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил украинским представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения по краткосрочному прекращению огня.

Дональд Трамп и Путин обсудили временное перемирие в Украине

29 апреля Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил о готовности к временному перемирию в Украине на 9 мая. По данным Кремля, речь шла о краткосрочной паузе в боевых действиях на период празднования Дня победы. Помощник российского президента Ушаков заявил, что это якобы была инициатива Кремля.

После чего Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что именно он предложил короткое прекращение огня в войне РФ против Украины. Трамп также назвал разговор положительным и предположил, что стороны могут продвинуться к завершению войны.