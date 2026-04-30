"Прекратить огонь долгосрочно": Зеленский поручил выяснить детали путинского "перемирия"

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля в своем Telegram сообщил, что поручил украинским представителям установить контакт с командой Дональда Трампа. Целью такого шага является выяснение деталей российского предложения по краткосрочной "тишине".

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным обсудил возможное прекращение огня в Украине в следующем месяце — по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.

Выступая перед журналистами во время встречи с астронавтами миссии Artemis II в Овальном кабинете, Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским лидером он предложил "небольшое прекращение огня" в войне в Украине.

"И я думаю, что он может это сделать", — сказал Трамп, а затем спросил журналистов, уже ли Путин объявил о прекращении огня.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для достижения реального завершения войны. Президент поручил украинским представителям установить контакт с командой Трампа, чтобы уточнить детали российской инициативы по краткосрочному прекращению огня.

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение — прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", — отметил Зеленский.

Напомним, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил о готовности к временному перемирию в Украине на 9 мая. По данным Кремля, речь шла о краткосрочной паузе в боевых действиях на период празднования Дня победы.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что именно он предложил короткое прекращение огня в войне РФ против Украины. Трамп также назвал разговор положительным и предположил, что стороны могут продвинуться к завершению войны.