"Припинити вогонь довгостроково": Зеленський доручив з'ясувати деталі путінського "перемир'я"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив українським представникам зв’язатися з командою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це потрібно, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський 28 квітня у своєму Telegram повідомив, що доручив українським представникам встановити контакт із командою Дональда Трампа. Метою такого кроку є з’ясування деталей російської пропозиції щодо короткострокової "тиші".

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним обговорив можливе припинення вогню в Україні наступного місяця — з нагоди річниці закінчення Другої світової війни.

Виступаючи перед журналістами під час зустрічі з астронавтами місії Artemis II в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що під час телефонної розмови з російським лідером він запропонував "невелике припинення вогню" у війні в Україні.

"І я думаю, що він може це зробити", — сказав Трамп, а потім запитав журналістів, чи вже Путін оголосив про припинення вогню.

"Зеленський наголосив, що Україна прагне миру та забезпечує необхідну дипломатичну роботу для досягнення реального завершення війни."

"З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція — припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом заявив про готовність до тимчасового перемир’я в Україні на 9 травня. За даними Кремля, йшлося про короткострокову паузу в бойових діях на період святкування Дня перемоги.

