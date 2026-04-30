"Путін визначить дати": у Кремлі зробили нову заяву про "перемир'я на 9 травня"
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор визначиться, в які дні буде діяти "перемир'я".
Але наразі рішення ще не ухвалено, хоча, за словами речника Путіна, воно буде діяти з 9 травня. Його слова цитує агенство "ТАСС".
Також кремлівський речник зазначив, що реакції України на пропозицію РФ ще не було.
"Реакції Києва на пропозицію Москви ще не було. Поки що ми виходимо з того, що йдеться про День перемоги, але числа, коли почнеться це перемир'я і коли воно закінчиться, — це вирішуватиметься верховним головнокомандувачем. Поки що цього рішення щодо конкретики не приймалося", — заявив він.
Також Пєсков прокоментував розмову президента США Дональда Трампа з Путіним, яка відбулася 29 квітня. Він заявив, що одна "розмова Путіна та Трампа не може завершити всі конфлікти".
"На жаль, концентрація конфліктів настільки велика і настільки серйозні наслідки цілої низки конфліктів для міжнародної обстановки, загалом міжнародної економіки, що, звісно, дуже складно ці тенденції припинити одразу. Ще раз повторюю, телефонні розмови між двома президентами можуть узгоджуватись досить оперативно", — сказав він.
Реакція України на нове "перемир'я Путіна"
30 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив українським представникам зв’язатися з командою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового припинення вогню.
Дональд Трамп та Путін обговорили тимчасове перемир’я в Україні
29 квітня Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом заявив про готовність до тимчасового перемир’я в Україні на 9 травня. За даними Кремля, йшлося про короткострокову паузу в бойових діях на період святкування Дня перемоги. Помічник російського президента Ушаков заявив, що це нібито була ініціатива Кремля.
Після чого Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив, що саме він запропонував коротке припинення вогню у війні РФ проти України. Трамп також назвав розмову позитивною та припустив, що сторони можуть просунутися до завершення війни.