"Путін визначить дати": у Кремлі зробили нову заяву про "перемир'я на 9 травня"

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор визначиться, в які дні буде діяти "перемир'я".

Але наразі рішення ще не ухвалено, хоча, за словами речника Путіна, воно буде діяти з 9 травня. Його слова цитує агенство "ТАСС".

Також кремлівський речник зазначив, що реакції України на пропозицію РФ ще не було.

"Реакції Києва на пропозицію Москви ще не було. Поки що ми виходимо з того, що йдеться про День перемоги, але числа, коли почнеться це перемир'я і коли воно закінчиться, — це вирішуватиметься верховним головнокомандувачем. Поки що цього рішення щодо конкретики не приймалося", — заявив він.

Також Пєсков прокоментував розмову президента США Дональда Трампа з Путіним, яка відбулася 29 квітня. Він заявив, що одна "розмова Путіна та Трампа не може завершити всі конфлікти".

"На жаль, концентрація конфліктів настільки велика і настільки серйозні наслідки цілої низки конфліктів для міжнародної обстановки, загалом міжнародної економіки, що, звісно, ​​дуже складно ці тенденції припинити одразу. Ще раз повторюю, телефонні розмови між двома президентами можуть узгоджуватись досить оперативно", — сказав він.

Реакція України на нове "перемир'я Путіна"

30 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив українським представникам зв’язатися з командою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового припинення вогню.

Дональд Трамп та Путін обговорили тимчасове перемир’я в Україні

29 квітня Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом заявив про готовність до тимчасового перемир’я в Україні на 9 травня. За даними Кремля, йшлося про короткострокову паузу в бойових діях на період святкування Дня перемоги. Помічник російського президента Ушаков заявив, що це нібито була ініціатива Кремля.

Після чого Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив, що саме він запропонував коротке припинення вогню у війні РФ проти України. Трамп також назвав розмову позитивною та припустив, що сторони можуть просунутися до завершення війни.