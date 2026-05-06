Майже 2000 тисячі порушень: Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню

Російські окупаційні війська, попри оголошений Україною режим припинення вогню, продовжили обстріли українських територій. Впродовж доби 6 травня окупанти здійснили майже 30 штурмових дій, завдали понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

Це свідчить про те, що Росія зірвала режим припинення вогню. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держава, росіяни ведуть наступальні дії на всіх ключових ділянках фронту.

"Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші — обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів", — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Україна діятиме дзеркально, враховуючи бажання росіян про режим тиші під час московського параду. За його словами, повномасштабна війна — це неправильний час для публічних "святкувань".

"Росія має закінчити свою війну, що триває зараз. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, — це готовність Росії рухатись до реального миру. Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", — резюмував президент.

