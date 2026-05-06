Почти 2000 тысячи нарушений: Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня

Российские оккупационные войска, несмотря на объявленный Украиной режим прекращения огня, продолжили обстрелы украинских территорий. В течение суток 6 мая оккупанты совершили почти 30 штурмовых действий, нанесли более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб.

Это свидетельствует о том, что Россия сорвала режим прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государство, россияне ведут наступательные действия на всех ключевых участках фронта.

"В течение этой ночи российская армия наносила и удары дронами различных типов. В частности, наши Силы обороны Украины обезвредили только ударных дронов почти девяносто. Были и ракетные удары. Всего по состоянию на 10 часов утра российская армия осуществила 1820 нарушений режима тишины — обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, учитывая желание россиян о режиме тишины во время московского парада. По его словам, полномасштабная война — это неправильное время для публичных "празднований".

"Россия должна закончить свою войну, которая продолжается сейчас. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир. Наши дипломатические предложения есть у российской стороны, и единственное, что нужно, — это готовность России двигаться к реальному миру. По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", — резюмировал президент.

5 мая Кирилл Буданов заявил, что Украина может продлить перемирие с РФ дольше 9 мая.