Буданов заявил, что Украина может продлить перемирие с РФ дольше 9 мая: какие условия

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина может продлить перемирие, если Российская Федерация не будет нарушать договоренности. Речь идет о перемирии, о котором сказал президент Владимир Зеленский и которое начнется в ночь с 5 на 6 мая.

Украина готова к перемирию, и при этом не будет связывать его с "идеологическими догмами", говорится в заметке Буданова в Telegram-канале. Поскольку важнейшим является человеческие жизни и безопасности, то прекращение огня могло бы продолжаться и дальше 9 мая, если Россия также не будет стрелять. Глава офиса пояснил, что следующий шаг — за Кремлем, который должен показать, действительно ли хочет мира, а не на словах.

Перемирие на 9 мая — условия Буданова, 5 мая

Сообщение Буданова появилось в сети в 16:40. На момент публикации статьи Кремль не реагировал на обращение Украины. Между тем Запорожская ОВА опубликовала кадры из Запорожья: в 16:20 россияне ударили КАБами по городу и повредили предприятие, автомобили, магазин. Согласно предварительным данным, погибли двое украинцев, а шестеро получили ранения.

Перемирие на 9 мая — детали

Отметим, 29 апреля президент РФ Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и попросил надавить на Украину для перемирия на 9 мая. Трамп и другие политики из Белого дома не контактировали с Украиной по этой просьбе, сообщил президент Зеленский. При этом не ясно, какая процедура прекращения огня, когда начинается и когда заканчивается режим тишины, как и кто будет вести мониторинг. В ответ 4 мая глава украинского государства заявил, что Украина объявляет перемирие раньше, чем предложили в Кремле, — в ночь с 5 на 6 мая.

Тем временем на возможность удара Украины по Москве на 9 мая отреагировали несколько политиков РФ. Например, сенатор Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВС РФ нанесут "кратный удар возмездия", если что-то подобное произойдет. При этом медиа рассказали, что в Москву стягивают до 280 систем ПВО, которые должны были бы защитить парад на Красной площади. Ранее росСМИ писали, что Кремль отказался от идеи провести парад военной техники, но все еще может быть пролет самолетов над столицей РФ.

Напоминаем, в ночь на 4 мая в Москве дрон прошел три кольца ПВО и врезался в дом, на расстоянии 7 км от Кремля и в 3 км от здания Минобороны. В ночь на 5 мая было громко на расстоянии 1000 от Украины: ракеты "Фламинго" ударили по "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах