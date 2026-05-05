Буданов заявив, що Україна може продовжити перемир'я з РФ довше 9 травня: які умови

Глава офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна може продовжити перемир'я, якщо Російська Федерація не порушуватиме домовленості. Ідеться про перемир'я, про яке сказав президент Володимир Зеленський і яке почнеться в ніч з 5 на 6 травня.

Україна готова до перемир'я, і при цьому не буде пов'язувати його з "ідеологічними догмами", ідеться у дописі Буданова у Telegram-каналі. Оскільки найважливішим є людські життя та безпеки, то припинення вогню могло б тривати й далі 9 травня, якщо Росія також не стрілятиме. Глава офісу пояснив, що наступний крок — за Кремлем, який має показати, чи справді хоче миру, а не на словах.

Перемир'я на 9 травня — умови Буданова, 5 травня

Повідомлення Буданова з'явилось у мережі о 16:40. На момент публікації статті Кремль не реагував на звернення України. Тим часом Запорізька ОВА опублікувала кадри з Запоріжжя: о 16:20 росіяни вдарили КАБами по місту та пошкодили підприємство, автомобілі, магазин. Згідно з попередніми даними, загинуло двоє українців, а шестеро отримали поранення.

Перемир'я на 9 травня — деталі

Зазначимо, 29 квітня президент РФ Володимир Путін зателефонував президенту США Дональду Трампу та попросив натиснути на Україну задля перемир'я на 9 травня. Трамп та інші політики з Білого дому не контактували з Україною щодо цього прохання, повідомив президент Зеленський. При цьому не ясно, яка процедура припинення вогню, коли починається та коли закінчується режим тиші, як та хто вестиме моніторинг. У відповідь 4 травня глава української держави заявив, що Україна оголошує перемир'я раніше, ніж запропонували у Кремлі, — в ніч з 5 на 6 травня.

Тим часом на можливість удару України по Москві на 9 травня відреагували кілька політиків РФ. Наприклад, сенатор Держдуми Андрій Колесник заявив, що ЗС РФ завдадуть "кратний удар відплати", якщо щось подібне станеться. При цьому медіа розповіли, що у Москву стягують до 280 систем ППО, які мали б захистити парад на Красній площі. Раніше росЗМІ писали, що Кремль відмовився від ідеї провести парад військової техніки, але все ще може бути проліт літаків над столицею РФ.

Нагадуємо, в ніч на 4 травня у Москві дрон пройшов три кільця ППО та врізався у будинок, на відстані 7 км від Кремля та за 3 км від будівлі Міноборони. В ніч на 5 травня було гучно на відстані 1000 від України: ракети "Фламінго" вдарили по "ВНИИР-Прогрес" у Чебоксарах