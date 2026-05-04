Менее 1000 долларов: Мадьяр назвал стоимость уничтожения одного оккупанта дронарями СБС

Украинские военные за последние пять месяцев уничтожают больше российских оккупантов, чем мобилизуются или привлекаются на контрактной основе в армию РФ. Так, с декабря 2025 по апрель 2026 только от поражений дронами было уничтожено или ранено 156 735 российских военных, тогда как привлечено в армию за этот же период было 148,4 тысячи оккупантов.

В то же время экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял о 137 тысячах привлеченных в армию в 2026 году. Цифры опубликовал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

За период с декабря 2025 по апрель 2026 в российскую армию попало:

33,0 тысяч военных — декабрь 2025;

20,2 тысяч военных — январь 2026;

25,4 тысяч военных — февраль 2026;

34,6 тысяч военных — март 2026;

35,2 тысяч военных — апрель 2026 года.

В то же время Силы обороны уничтожили или нанесли ранения почти 157 тысячам военных. Важно, что все эти поражения были верифицированы в системе ситуативной осведомленности Delta, стоящей на вооружении в ВСУ:

33 006 оккупантов в декабре 2025 года

29 572 оккупантов в январе 2026;

26 204 оккупантов в феврале 2026;

33 989 оккупантов в марте 2026;

33 964 оккупантов в апреле 2026 года.

Сейчас Delta имеет более 200 тыс активных пользователей, поэтому эти цифры и сам смысл верификации проверить широкой общественности уполномоченных и заинтересованных лиц не является сложной задачей (вся метрика события фиксируется вместе с видеофиксацией), добавил "Мадьяр".

Еще 4651 единиц живой силы противника было уничтожено/поражено артиллерией.

"На правду, реальный толеранс составляет около +20% от общего количества уничтожения пехоты противника, что не имеет подтверждений: уничтожение в контактных боях (стрелкотня), поражение РСЗО и артиллерии, которые не сопровождаются видео доразведки дронами, и уничтожение противника дронами в укрытиях (заскочило 4 червя в потрепанную хату, дронами ее разобрали в ноль, но тела присыпало или в подвал гипотетически чкурнули — эти четверо не засчитываются: "нет тела — нет дела"), — пояснил "Мадьяр".

Он отметил, что приоритетными целями являются вражеские пилоты и командные пункты.

В то же время командующий СБС рассказал, что его подразделения имеют определенную норму — минимум 30% поражений должны касаться живой силы противника.

Сейчас этот показатель находится на отметке 29,59%: из 305,7 тыс верифицированных уничтоженных и пораженных дронами СБС целей, живая сила составила 90 470 россиян.

В апреле военными СБС было уничтожено или поражено 10581 россиянин, что составляет 31,15% от общего количества уничтоженных/пораженных военными Сил обороны Украины.

"Обмен тушки противника на пластик и железо дрона стоимостью 300-500 долларов- лучший из существующих в мире курсов обмена. Настоящая гиперинфляция ничтожной жизни червя. Цена той отпетой жизни противника рассчитывается в СБС кропотливо в системе внедренного управленческого учета, с момента образования, 11 месяцев подряд и составляет 882$ (расход дронов относительно количества подтвержденного уничтожения именно живой силы)", — отметил "Мадьяр".

В то же время он отметил, что количество операторов дронов должно становиться больше — по его оценке, дронщиков должно быть 5% от общей численности украинской армии. Сейчас этот показатель составляет 2,5%.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что даже в случае масштабной мобилизации в России, это не изменит кардинально ситуацию на фронте. По его словам, сегодня решающую роль играют дроны, а массовые атаки пехоты не дают того эффекта, который имели раньше.

Напомним, что в Украине уже испытали новые типы FPV-дронов, которые в ближайшее время передадут подразделениям ВСУ на передовой. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что количество таких беспилотников будет расти, а их применение станет более массовым.