Менше 1000 доларів: Мадяр назвав вартість знищення одного окупанта дронарями СБС

Українські військові за останні п'ять місяців знищують більше російських окупантів, ніж мобілізуються чи залучаються на контрактній основі до армії РФ. Так, з грудня 2025 по квітень 2026 лише від уражень дронами було знищено або поранено 156 735 російських військових, тоді як залучено до армії за цей же період було 148,4 тисячі окупантів.

Водночас експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявляв про 137 тисяч залучених до армії в 2026 році. Цифри опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За період з грудня 2025 по квітень 2026 до російської армії потрапило:

33,0 тисяч військових — грудень 2025;

20,2 тисяч військових — січень 2026;

25,4 тисяч військових — лютий 2026;

34,6 тисяч військових — березень 2026;

35,2 тисяч військових — квітень 2026.

Водночас Сили оборони знищили або завдали поранень майже 157 тисячам військових. Важливо, що всі ці ураження були верифіковані у системі ситуативної обізнаності Delta, що стоїть на озброєнні в ЗСУ:

Відео дня

33 006 окупантів у грудні 2025

29 572 окупантів у січні 2026;

26 204 окупантів у лютому 2026;

33 989 окупантів у березні 2026;

33 964 окупантів у квітні 2026.

Наразі Delta має понад 200 тис активних користувачів, тому ці цифри та сам зміст верифікації перевірити широкому загалу уповноважених та зацікавлених осіб не є складною задачею (уся метрика події фіксується разом з відеофіксацією), додав "Мадяр".

Ще 4651 одиниць живої сили противника було знищено/уражено артилерією.

"На правду, реальний толеранс складає близько +20% від загальної кількості знищення піхоти противника, що не має підтверджень: знищення у контактних боях (стрілкотня), ураження РСЗВ та артилерії, що не супроводжуються відео дорозвідки дронами, та знищення противника дронами в укриттях (заскочило 4 хробака у потрепану хату, дронами ії розібрали в нуль, але тіла присипало або у підвал гіпотетично чкурнули — ці четверо не зараховуються: "нету тела — нету дела"), — пояснив "Мадяр".

Він наголосив, що пріоритетними цілями є ворожі пілоти та командні пункти.

Водночас командувач СБС розповів, що його підрозділи мають певну норму — мінімум 30% уражень мають стосуватися живої сили противника.

Наразі цей показник знаходиться на позначці 29,59%: з 305,7 тис верифікованих знищених та уражених дронами СБС цілей, жива сила склала 90 470 росіян.

У квітні військовими СБС було знищено або уражено 10581 росіянин, що становить 31,15% від загальної кількості знищених/уражених військовими Сил оборони України.

"Обмін тушки противника на пластик та залізо дрона вартістю 300-500 доларів- кращий з існуючих у світі курсів обміну. Справжня гіперінфляція нікчемного життя хробака. Ціна того відспіваного життя противника обраховується у СБС кропітко у системі впровадженого управлінського обліку, з моменту утворення, 11 місяців поспіль і становить 882$ (витрата дронів відносно кількості підтвердженого знищення саме живої сили)", — зазначив "Мадяр".

Водночас він наголосив, що кількість операторів дронів має ставати більшою — за його оцінкою, дронщиків має бути 5% від загальної чисельності українського війська. Наразі цей показник складає 2,5%.

Раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявив, що навіть у разі масштабної мобілізації в Росії, це не змінить кардинально ситуацію на фронті. За його словами, сьогодні вирішальну роль відіграють дрони, а масові атаки піхоти не дають того ефекту, який мали раніше.

Нагадаємо, що в Україні вже випробували нові типи FPV-дронів, які найближчим часом передадуть підрозділам ЗСУ на передовій. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що кількість таких безпілотників зростатиме, а їх застосування стане масовішим.