"Дрони є — ворога стільки нема": "Флеш" пояснив, чому масова мобілізація не дасть РФ переваги

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним “Флеш” заявив, що навіть у разі масштабної мобілізації в Росії, це не змінить кардинально ситуацію на фронті. За його словами, сьогодні вирішальну роль відіграють дрони, а масові атаки піхоти не дають того ефекту, який мали раніше.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов у четвер, 30 квітня, прокоментував повідомлення про можливу примусову та масштабну мобілізацію в Росії у своєму Telegram-каналі "Сергій FLASH Про технології".

Він зазначив, що бачить багато тривожних сигналів щодо такого сценарію. Водночас визнав, що у разі реалізації це може створити певні проблеми для України.

Разом із тим Бескрестнов підкреслив, що характер війни суттєво змінився, і вона вже не виглядатиме так, як раніше. За його словами, будь-який танк чи бойова машина на полі бою зараз можуть проіснувати не більше години, оскільки їх швидко знищують дрони.

"Штурми з використанням техніки стали зараз рідкістю. Будуть масові набіги живої сили, як це робив СРСР під час Другої світової? Наші хлопці будуть активно працювати з FPV. Ми підготуємо необхідні ресурси відповідно до масштабів мобілізації та очікуваних загроз. Прям зараз БПЛА пiдроздiли ЗСУ не виконують "план" щодо ліквідації. Дрони є — ворога стiлькi нема", — зазначив Сергій Flash Бескрестнов.

Він додав, що на цей момент підрозділи безпілотних систем ЗСУ не стикаються з дефіцитом цілей. Радник міністра оборони підкреслив, що часи, коли результат війни визначався лише кількістю людей, вже минули.

"Звісно, наш ворог теж це все розуміє. Якби масова мобілізація у піхоту могла щось радикально та швидко змінити, її б уже давно провели. Прошу врахувати, що я взагалі не торкнувся соціальних, фінансових та політичних аспектів такої мобілізації в Росії", — зауважив Флеш.

