"Буде боляче": Україна випробувала нові FPV-дрони і відправляє їх на фронт, — "Флеш"

Україна випробувала нові типи FPV-дронів, які незабаром надійдуть до підрозділів українських військ на передовій.

Кількість безпілотників також зростатиме, заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Так, у нас вже випробувані і скоро надійдуть на фронт нові типи FPV. Противнику буде боляче", — написав "Флеш".

Він уточнив, що через місяць або два Міноборони планує закрити 100-150 кілометрову зону від кордонів ударними БПЛА близької дії.

"Там усі "найсмачніші" цілі. Так, далеких ударів БПЛА буде дедалі більше", — зазначив Бескрестнов.

"Флеш" підкреслив, що також будуь й інші "подарунки".

"Наша нова команда МО працює над іноваціями та постачанням, а наші круті колеги із ЗСУ знають, що з цими ресурсами робити", — наголосив радник міністра оборони.

