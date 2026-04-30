"Буде боляче": Україна випробувала нові FPV-дрони і відправляє їх на фронт, — "Флеш"
Україна випробувала нові типи FPV-дронів, які незабаром надійдуть до підрозділів українських військ на передовій.
Кількість безпілотників також зростатиме, заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Так, у нас вже випробувані і скоро надійдуть на фронт нові типи FPV. Противнику буде боляче", — написав "Флеш".
Він уточнив, що через місяць або два Міноборони планує закрити 100-150 кілометрову зону від кордонів ударними БПЛА близької дії.
"Там усі "найсмачніші" цілі. Так, далеких ударів БПЛА буде дедалі більше", — зазначив Бескрестнов.
"Флеш" підкреслив, що також будуь й інші "подарунки".
"Наша нова команда МО працює над іноваціями та постачанням, а наші круті колеги із ЗСУ знають, що з цими ресурсами робити", — наголосив радник міністра оборони.
