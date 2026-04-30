"Будет больно": Украина испытала новые FPV-дроны и отправляет их на фронт, — "Флеш"

Украина испытала новые типы FPV-дронов, которые вскоре поступят в подразделения украинских войск на передовой.

Количество беспилотников также будет расти, заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Да, у нас уже испытаны и скоро поступят на фронт новые типы FPV. Противнику будет больно", — написал "Флеш".

Он уточнил, что через месяц или два Минобороны планирует закрыть 100-150 километровую зону от границ ударными БПЛА ближнего действия.

"Там все самые "вкусные" цели. Да, дальних ударов БПЛА будет все больше и больше", — отметил Бескрестнов.

"Флеш" подчеркнул, что также будут и другие "подарки".

"Наша новая команда МО работает над инновациями и поставками, а наши крутые коллеги из ВСУ знают, что с этими ресурсами делать", — подчеркнул советник министра обороны.

Напомним, 21 апреля Сергей "Флеш" показал дом, разрушенный российскими дронами.

28 апреля Бескрестнов сообщил, что РФ дистанционно управляет "Шахедами", которые летят на Киев и Полтаву.