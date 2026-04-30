"Будет больно": Украина испытала новые FPV-дроны и отправляет их на фронт, — "Флеш"
Украина испытала новые типы FPV-дронов, которые вскоре поступят в подразделения украинских войск на передовой.
Количество беспилотников также будет расти, заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
"Да, у нас уже испытаны и скоро поступят на фронт новые типы FPV. Противнику будет больно", — написал "Флеш".
Он уточнил, что через месяц или два Минобороны планирует закрыть 100-150 километровую зону от границ ударными БПЛА ближнего действия.
"Там все самые "вкусные" цели. Да, дальних ударов БПЛА будет все больше и больше", — отметил Бескрестнов.
"Флеш" подчеркнул, что также будут и другие "подарки".
"Наша новая команда МО работает над инновациями и поставками, а наши крутые коллеги из ВСУ знают, что с этими ресурсами делать", — подчеркнул советник министра обороны.
