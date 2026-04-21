"В один миг я остался без всего": Сергей "Флеш" показал дом, разрушенный российскими дронами

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом "Флеш", пережил покушение и показал последствия атаки на свой дом.

"Вот так в один миг я остался без всего, что накапливал 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей", — написал Сергей "Флеш", который сейчас находится в больнице.

Он показал, что осталось от его дома: только стены. Также сгорела машина. И отметил, что россияне направили в его дом не один реактивный дрон, как он сообщал ранее, а несколько.

"Я мог поверить в покушение на меня лично, в диверсию, но то, что враг отправит 5 реактивных шахидов на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог", — написал "Флеш".

Сергей Бескрестнов сообщил, что долго будет лечиться, ведь "лежит в гипсе": "Сейчас надо уделять время семье, а я физически не могу", — отметил он.

Напомним, Сергей Бескрестнов — военный эксперт по направлениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). В этом году присоединился к Минобороны, заняв должность советника министра Михаила Федорова. С первых дней полномасштабного вторжения Бескрестнов присоединился к защите Киевщины. В сотрудничестве с 3-м полком ССО и 136-м батальоном ТрО организовывал надежную сеть военной связи на севере региона.

Фокус писал об атаке дронов на дом Сергея Бескрестнова.

Впоследствии начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты 20 апреля атаковали Киев "Шахедами", которые управлялись в online-режиме. Один из таких дронов ударил по дому советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.