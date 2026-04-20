"Меня задело": дрон РФ попал в дом советника министра обороны "Флеша", он в больнице (фото)

Советник Министерства обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские войска в ночь на 20 апреля совершили атаку на его дом с использованием управляемого реактивного дрона типа "Шахед". В результате удара жилье было полностью разрушено, сам он получил повреждения, однако остался жив.

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", — написал он.

Напомним, что российские ударные дроны типа "Шахед" оснащаются SIM-картами мобильного оператора "Теле2", которые снабжаются производителями отдельными партиями. Советник Минобороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что эти карты позволяют беспилотникам использовать сети связи во время атак. Вблизи границ Украины дроны могут подключаться к роумингу иностранных операторов, включая Беларусь, Польшу и Румынию.

Ранее мы также информировали, что российские войска стали применять управляемые дроны типа "Гербера" для атак на украинские мобильные огневые группы. Сергей "Флэш" Бескрестнов обнародовал видео, на котором зафиксирован момент приближения беспилотника к позиции военных. По его словам, даже небольшая боевая часть такого дрона представляет угрозу личному составу.