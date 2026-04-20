"Мене зачепило": дрон РФ влучив у будинок радника міністра оборони "Флеша", він у лікарні (фото)

Радник Міністерства оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російські війська в ніч на 20 квітня здійснили атаку на його будинок із використанням керованого реактивного дрона типу "Шахед". Унаслідок удару житло було повністю зруйноване, сам він отримав ушкодження, однак залишився живим.

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", — написав він.

Нагадаємо, що російські ударні дрони типу "Шахед" оснащуються SIM-картами мобільного оператора "Теле2", які постачаються виробникам окремими партіями. Радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що ці картки дозволяють безпілотникам використовувати мережі зв’язку під час атак. Поблизу кордонів України дрони можуть підключатися до роумінгу іноземних операторів, зокрема з Білорусі, Польщі та Румунії.

Відео дня

Раніше ми також інформували, що російські війська почали застосовувати керовані дрони типу "Гербера" для атак на українські мобільні вогневі групи. Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент наближення безпілотника до позиції військових. За його словами, навіть невелика бойова частина такого дрона становить загрозу для особового складу.